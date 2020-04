Covid-19 desenfunda a Pemex

Endeudada, es explotada por el gobierno

Accidente del Metro, por falta de mantenimiento

Optimismo de banqueros en la economía





¿Significa progreso el que el antropófago coma con cuchillo y tenedor?

Stanislaw Jerzy Lec, 1909-1966; escritor polaco







#Covid19 #Pemex #Presupuesto #Hacienda #STC #MetroCDMX #AccidenteMetro #FaltaDeManenimiento #BanquerosOptimistas #AMLO #Herrera #Hacienda #CNBV #Stivalet #CIBanco







Aunque el discurso público presenta una idea que el coronavirus no es grave, ni importante, la verdad es que en el gabinete están tomando medidas para el caso de una emergencia epidémica que busca el uso de recursos presupuestales rápido y oportuno. Saben que la burocracia en la 4T es impresionante en cuanto a proporcionar dinero para asuntos de emergencia; para hacer política es facilísimo. La salud no es prioridad de los políticos izquierdosos.



La prudencia del primer circulo presidencial lleva a niveles de quitar trabas por el bien de la salud de los mexicanos.



Sin embargo, en momentos del coronavirus no sólo la salud de los mexicanos está en riesgo, sino la economía es la más vulnerable. México no crece, el gobierno funda sus esperanzas políticas en los ingresos petroleros y las expectativas de inversión disminuyen, no sólo por el temor a una pandemia, sino por la desconfianza empresarial.



La crisis financiera internacional puede llevar de la mano a México. Esto significa que los pleitos entre Rusia y Arabia Saudita, por el petróleo, ubica el precio del crudo por debajo de los niveles que el Congreso estableció para este año. El precio se mantendrá bajo por lo que resta el año y el golpe de Arabia a Rusia, al sacar más petróleo ligero al mercado, provoca no sólo afectación al gobierno de Vladimir Putin, sino que va más allá. Estados Unidos, que se encuentra comprando desde hace varios años petróleo en el mercado mundial, se beneficiará con precio bajo. De esa manera llena sus cavernas con reservas estratégicas.



De refilón los mexicanos vendemos barato el petróleo y compramos gas y refinados, como la gasolina a un nivel alto.



Se le preguntó el martes pasado al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre si al caer los precios del petróleo bajarían los precios de las gasolinas al consumidor, a lo que reaccionó rápidamente y negó que bajaran los precios. El fundamento es sencillo. La segunda fuente importante de ingresos fiscales es el Impuesto Especial de la gasolina. Con petróleo barato, por ende compra la gasolina más barata, incrementa la captación fiscal. El margen de utilidad es más importante.



Pero, no se resuelve el problema de fondo. La confianza en el estado de derecho, seguridad a las inversiones, el uso responsable y NO electoral del presupuesto; el bienestar de los mexicanos que puedan tener dinero para comprar mercancías y se impulse el círculo virtuoso de generación de empleos, demanda de mercancías, crecimiento de la producción y oferta de productos, así como la compra y demanda. Sólo así saldremos de la miseria que sigue galopando.



PODEROSOS CABALLEROS: El accidente de ayer por la madrugada en el Metro de la Ciudad de México, que enlutó a una familia e hirió a otras 41 más, salvo la investigación ’oficial’, todo hace indicar que se debió a la falta de mantenimiento en los sistemas de alcance. Esto significa que las computadoras no se han modernizado y ello conlleva riesgos graves. *** Bajo el lema ’Prosperidad para todos en la era digital’, inició en Acapulco, Guerrero, la edición 83 de la Convención Bancaria que organiza la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera. Destaca la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León; el titular de Hacienda, Arturo Herrera, el presidente de la CNBV, Adalberto Palma Gómez, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. *** En atención a un lector que nos envió esta carta: Mauricio Stivalet Parizot Padre de la menor Nicole Stivalet Enríquez denunció a Alfredo Pérez Acosta, pareja de la mamá de la menor, de amenazas e intimidaciones. Le amenaza con quitarle a la niña porque es sobrino de la Secretaria de Gobernación Olga Sanchez Cordero y le da todo el apoyo, no sólo en el Gobierno, sino en los tribunales. Aún cuando hay un acuerdo del juez 36 de lo familiar en que le deja la custodia en el papá. Un sobrinito incómodo.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: CIBanco, liderado por Mario Maciel, lanzó su CICash Pink una tarjeta con Causa. El banco aportará 10 dólares por cada tarjeta adquirida en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional, a la Fundación Alma y el Centro Médico Siglo 21. CICash Pink se une a la familia de tarjetas Multicurrency CIBanco, plásticos recargables con saldos independientes en 5 divisas diferentes: Dólar Americano, Euro, Libra Esterlina, Yen y Dólar Canadiense, lo que evita la conversión por tipo de cambio al momento de usarla en viajes y gastos en el extranjero.







