COVID-19: Días de guardar

No hay vacuna contra el COVID-19, pero sí existe una poderosa herramienta a nuestro alcance: la prevención. A su paso por el mundo, la pandemia ha dejado una valiosa lección en esta materia, sabemos que actuar a tiempo para frenar o mitigar la propagación del virus puede hacer la diferencia; las experiencias de países como Corea del Sur o Singapur lo demuestran.

Hoy, en México nos encontramos en la Fase 1 y ya lo ha dicho en numerosas ocasiones el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: ’No va a ser una epidemia corta, puede durar, cuando menos, 12 semanas’.

El tiempo estimado que tardó China —donde ya iniciaron los ensayos clínicos de las vacunas— en sobrellevar la crisis fue efectivamente tres meses que pueden servir como recordatorio de la responsabilidad y relevancia de cada uno para evitar una situación como la que padece Italia.

Vale la pena recordar que esta es una prueba que sólo superaremos en comunidad. Si algo de bueno tiene la pandemia es que nos recuerda que necesitamos unos de otros y que al cuidarme a mi, te cuido a ti.

Hay tres estrategias centrales para protegernos colectivamente. Primero, quedarte en casa si tu actividad te lo permite; si puedes, simplemente no salgas y recuerda que el descanso extendido en las escuelas está planeado para reducir el contagio; en otras palabras, no es para irse a pasear o de vacaciones. De esa forma, además, fomentas la sana distancia en el transporte y el espacio público para quienes sí necesitan salir.

Segundo. Los datos de la Organización Mundial de la Salud apuntan que las personas adultas mayores son las más vulnerables a este tipo de coronavirus. Si hay alguno cerca de ti, ayúdale con actividades como hacerle su despensa y mantenerte presente: el aislamiento no es abandono.

Tercero. Es importante cuidar también nuestra salud mental, si experimentas sentimientos como ansiedad, miedo, incertidumbre o angustia no los bloquees. Háblalos porque de esa manera se pueden equilibrar. Si consideras que necesitas apoyo psicológico, en el Consejo Ciudadano ponemos a tu disposición nuestro servicio gratuito de contención emocional y Primeros Auxilios Psicológicos. Solo llama o manda un WhatsApp al 55 5533 5533; funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y es atendido por especialistas.

De ésta saldremos juntos, cuentas con nosotros y todos cuentan con tu participación responsable, informada y consciente.



*El autor es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, ha impulsado causas como la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento ciudadano