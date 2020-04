COVID-19, el problema más grave que ha enfrentado México en 100 años: especialista de la UNAM

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 31 marzo, 2020.-Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación de la salud y de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, indicó que la pandemia de coronavirus representa el mayor reto sanitario en los últimos 100 años en el país.



’La preocupación es compartir esta situación que representa el problema más grave que ha enfrentado nuestro país en los últimos 100 años’, afirmó en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.



Agregó que la crisis sanitaria por el coronavirus es un problema mayor que la sociedad debe asumir con responsabilidad, con el compromiso de evitar infectarse y contagiar a otros.



Enfatizó el hecho de mantener las medidas de distanciamiento para evitar que la transmisión en la población sea en un solo golpe y con esto se saturaren los servicios médicos.

Extremar higiene con pacientes con COVID-19

El doctor Ponce de León detalló que las personas infectadas por COVID-19 que se encuentren en casa deben estar aisladas y mantener una higiene extrema.



’Básicamente, ponerse en aislamiento dentro de la familia, mantener una distancia de dos metros, mantener una higiene extrema’, señaló.



Agregó que se deben extremar, en la medida de lo posible, las medidas de higiene con una solución de agua y cloro, además de ventilar la habitación donde se encuentre el paciente.





’Lo que hay que extremar son las medida de higiene, los sitios en donde se toca se tienen que desinfectar continuamente después de su uso’, apuntó.

No hay que automedicarse

El especialista indicó que no hay que automedicarse, lo que incluye tes mágicos, como los propuestos por el padre Alejandro Solalinde, pues no sirven para un cuadro de COVID-19.



’Puede haber algún interés en recomendar estas prácticas que no tienen ninguna eficacia para contender contra una infección viral. Pueden ofrecer quizás una cierta tranquilidad espiritual, pero no sería eficaz para modificar el riesgo de una infección’, dijo.

Cuarentena

Explicó que la cuarentena de las personas infectadas por coronavirus debe comenzar con los siguientes plazos:

Los sintomáticos 14 días después de haber tenido el último de los síntomas.

Ponce de León destacó que muchos de los infectados se van a recuperar satisfactoriamente, toda vez que realicen la cuarentena y sigan las indicaciones médicas.

Pidió abastecer al sector Salud de insumos para atender a los pacientes con COVID-19, así como para protección del personal médico, por lo que hay que ofrecerles la mejor de las protecciones como mascarillas, guantes y batas, además de que tengan turnos de 4 horas.



Afirmó que no es momento para hacer ’cuentas fáciles’, pues se debe tener suficiencia de insumos ante la contingencia, por lo que ’hay que sacarlo donde sea’.