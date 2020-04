Covid-19: El Salvador rechaza a México

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador –quien seguirá en sus giras hasta que su médico Hugo López-Gatell le recomiende no hacerlo-, ha sido bastante generoso con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, éste rechazó el arribo de un avión de Avianca procedente de México con 12 pasajeros con síntimas de Covid-19 a bordo, hecho que fue desmentido por la cancillería mexicana, quien dijo que el vuelo había sido cancelado.

Bukele, que ha recibido apoyos extraordinarios de México para mitigar la migración de salvadoreños hacia EU, calificó de ’irresponsables’ a las autoridades mexicanas por permitir la salida del vuelo AV431 de México hacia San Salvador, y dio instrucciones precisas que no se le permitiera su arribo previsto para las 6:50 PM del lunes 16, pero el canciller Marcelo Ebrard asegura que dicho vuelo fue cancelado y le pidió al presidente salvadoreño precisar sus fuentes de información.

Lo interesante aquí es que el salvadoreño defiende, como lo hacen otros jefes de Estado de países de distintas partes del mundo, su territorio y a sus habitantes al no permitir la llegada dee aviones con personas enfermas. Lo mismo hacen desde Putin en Rusia, Emmanuel Macron en Francia, Trudeau en Canadá, España y Chile, menos México donde el tráfico aéreo, terrestre, marítimpo, peatonal y en automores, es libre como si nada pasara.

Desde luego que se argumentará que cada Jefe de Estado actúa de acuerdo a las circunstancias, pero es de destacarse que no es la misma solidaridad de un país hacia otro. El mismo López Obrador autorizó el descenso de turistas de un crucero español fondeado frente a Cozumel, Quintana Roo por cuestiones humanitarias, pese a que ya le habían negado la entrada a Jamaica y Puerto Rico. Tiene razón Bukele al cuidar sus fronteras, pero no es la misma solidaridad de México con su país.

TURBULENCIAS

Ruiz Sacristán, en observación

El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, está en observación luego de que diera positivo de Covid-19, en tanto que el empresario José Kuri Harfush, sigue grave. Dos connotados periodistas radiofónicos ’ganaron’ la nota anunciando la primer muerte por coronavirus en México y fueron seguidos por sus fans en las redes sociales, hecho que fue desmentido más tarde por la secretaría de Salud…El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará con sus giras hasta en tanto su médico, Hugo López-Gatell no le diga lo contrario. El galeno al ser interrogado sobre la inconveniencia de que el tabasqueño siga recorriendo el país repartiendo besos y abrazos, dijo que el presidente ’tiene una gran fuerza moral, no de contagio’, lo que provocó el enojo de Movimiento Ciudadano que a través de sus senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo demandaron la renuncia de López-Gatell por su servilismo hacia el Jefe y no por el bienestar nacional en estos momentos de emergencia mundial por la pandemia del coronavirus…El Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín encabezó la conformación de la Unidad para la Prevención y Atención del COVID-19 en el municipio de Oaxaca de Juárez, al celebrarse una sesión extraordinariadel Consejo Municipal de Protección Civil. ’Hoy, en un acto de congruencia, se ha convocado a los miembros de este órgano auxiliar para la instalación de esta sesión extraordinaria con el objetivo de coordinarlas acciones y respuestas a la contingencia causada por el coronavirus COVID 19’, enfatizó el munícipe capitalino en el Salón Ex Presidentes de Palacio Municipal, acompañado de miembros del Cabildo, en tanto el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño ha sido habilitado como Centro Médico para pacientes que requieran atención hospitalaria derivada del coronavirus COVID-19, dijo el director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, señaló que el inmueble fue acondicionado con equipos de ventilación y tecnología de punta especializados, y en una primera etapa se tienen listas 30 camas, de las cuales 16 son para hospitalización y 14 para terapias de aislamiento con los instrumentos necesarios, 40 médicos y 60 personas de enfermería que debidamente capacitadas para este tipo de casos…



