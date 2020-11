COVID-19 enluta a la Iglesia Católica

CIUDAD DE MÉXICO.- 4 noviembre 2020. En su décimo primer reporte quincenal al 31 de octubre, el Centro Católico Multimedial informa que desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 han fallecido Un obispo ,97 sacerdotes, 8 diáconos y 5 religiosas y confirma que los ex rectores de la Basílica de Guadalupe Diego Monroy Ponce y. Enrique Glennie Graue también han sido afectados por esta enfermedad y ambos evolucionan satisfactoriamente.



Además, se hizo público el contagio que padecieron algunos prelados del Episcopado Mexicano. Destacan los casos de los obispos de Saltillo, Raúl Vera López; de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, trasladado a Cuernavaca por ’un cuadro bronco-respiratorio’ y el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez. La Iglesia de México lamentó la muerte del obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, debido a las complicaciones derivadas del covid-19.



En este reporte se agrega el nombre del Pbro. Gilberto Suárez Rebolledo de la arquidiócesis de Xalapa. Su muerte ocurrió en agosto pasado, por lo que se procede a la actualización del número de fallecidos al agregar el nombre de quien fuera vicario general de ese arzobispado.



Algunos medios de comunicación reportaron que en la arquidiócesis de San Luis Potosí se dieron contagios en conventos de religiosas. De acuerdo con el vocero del arzobispado potosino, y como fue reportado en medios, ’en el convento de la Cruz, todas las religiosas resultaron contagiadas, un total de 18 ’siervas de Dios’, dieron positivas al virus, pero ahora ya se encuentran fuera de peligro, por lo que regresaron las actividades tanto en el convento como en la casa de retiro sacerdotal’.



Igualmente se conoció del deceso de una religiosa fallecida, ’sorpresivamente una joven de 26 años que radicaba en el Hogar de Protección Juvenil A.C.’, de acuerdo con las investigaciones del CCM se trataría de la hermana Arely de la Divina Misericordia Ramírez Gar as del Instituto Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Algunas informaciones señalaron que el señor padre de la religiosa murió debido a este mal y ella pudo haber sido contagiada al haberlo asistido.



Por lo que hace al desarrollo de los actos del culto público, nuevas medidas de con namiento en algunos Estados obligaron al cierre dominical de templos de forma total. Tal es el caso del arzobispado de Guadalajara. La circular 35/2020 rmada por el cardenal José Francisco Robles Ortega dirigido a toda la comunidad diocesana las restricciones efectivas desde el 30 de octubre en vigor hasta el 13 de noviembre. En el documento indicó:



’Para los sábados y domingos comprendidos del 30 de octubre al 13 de noviembre, el culto litúrgico y las demás celebraciones no podrán ser presenciales, pero sí transmitidas.



Los templos y sus espacios de culto deberán quedar cerrados desde los viernes a las 19 hrs hasta el lunes y sólo a partir de las 06:00 hrs’.