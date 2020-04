Covid-19: entre la salud y la economía

Está a discusión ahora que es más importante: mantener la economía o cuidar la salud. No moriremos de coronavirus pero sí de hambre, señala el empresario Ricardo Salinas Pliego y, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su oportunidad, hizo un llamado a no detener las actividades productivas y a enfrentar la pandemia con la fortaleza del pueblo –’los pobres somos inmunes’ como dice el gobernador poblano Miguel Barbosa-, pues el remedio será peor que la enfermedad, de acuerdo a otro dicho, el del presidente Trump.

Y aun cuando el sagaz epidemiólogo Hugo López-Gatell, de promisorio futuro político, inauguró apenas la segunda fase del feroz virus, ya las consecuencias están a la vista: saqueos en tiendas departamentales y súper mercados y aunque esto se atribuye más al oportunismo de los ladrones que a la emergencia, es un adelanto de lo que va a ocurrir: una ola delictiva irrefrenable, pues lo que comenzó en el Valle de México se extendió ya, como la pandemia, hacia el interior del país.

Si los expertos cuidan más su empleo actual y su futuro prometedor, la realidad terminará por imponerse: la gente no puede estar resguardada en su casa, tiene que salir para ganarse la vida y prefiere morir de coronavirus que de hambre. Millones viven al día y no cuentan ni con los recursos ni con los programas sociales en marcha.

La realidad, como lo ha dicho el presidente AMLO, es que el pueblo curará al pueblo y éste terminará por imponerse y saldremos a la normalidad, como en Hubei, cuna del covid-19.

TURBULENCIAS

Sana distancia del gobernador Murat

Luego que el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez informó de 38 casos positivos de covi-19, el gobernador Miguel Barbosa dijo que quienes están contagiados ahorita, seguramente hay mucha gente, algunos son padres de familia, sí, la mayoría son gente acomodada, eh. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, ’los pobres estamos inmunes’. Uribe Téllez dijo que de los 28 fueron importados, siete están asociados a contacto con personas que arribaron de otros países, uno fue un paciente asintomático y dos fueron por transmisión comunitaria; del total de pacientes, ocho están hospitalizados, uno de ellos en la Ciudad de México y el resto está en nosocomios públicos o privados del estado. Se han realizado 158 pruebas y 10 más están en proceso. Por tal razón, dijo que en el transcurso de este jueves se darán a conocer los resultados. Barbosa, por su parte, exhortó a la población a actuar con responsabilidad ’y no jugar con las plataformas digitales’ pues resulta que muchas de las llamadas de emergencia resultan falsas y saturan los servicios, vitales en esta contingencia…A su vez el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó de la ampliación de las medidas de prevención decretadas de viernes 20 al domingo 29, no quiere decir que el lunes 30 se regresará a la normalidad sino que se hará una valoración para ajustar la estrategia a partir de la aplicación de pruebas masiva a los jaliscienses. Aclaró que los ajustes a las medidas de aislamiento social incluyen como prioridad que los adultos mayores de 60 años se queden en casa, al igual que mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o con enfermedades respiratorias. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en conferencia de prensa anoche en Palacio de Gobierno, a sana distancia de su secretario de Salud, Donato Casas, informó del cierre temporal de cines, gimnasios, parques recreativos y comercios no prioritarios, así como la reducción hasta en 50% de pasajeros en autobuses urbanos y limpieza general de los mismos… El Banco de México informó que el peso se apreció 3.96 por ciento o 99 centavos, a las 23.98 unidades, un avance es histórico que representa la mejor jornada de la moneda nacional desde el 13 de octubre de 2008. En bancos el dólar se ofreció en 24.39 unidades, cifra menor a la registrada en el cierre por Citibanamex, que fue de 25.23 pesos colocándose como la divisa de mejor desempeño entre las monedas emergentes, y en la segunda posición entre las más cotizadas…El alcalde de Oaxaca, el morenista Oswaldo García Jarquín, se adelantó al gobernador Alejandro Murat al ser el primero en la entidad al anunciar el cierre de espacios de esparcimiento y en presidir a través de videocámara la sesión de Cabildo, cuestión todavía en discusión en el Senado y en otros espacios legislativos…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista