Covid-19 exhibe miseria humana

www.guerrerohabla..com



Por otro lado, en México también hay miseria y existe ingenio para ’defenderse’ del virus letal, que ha dejado escasez de cubrebocas y para protegerse del contagio, el mexicano, que siempre se las ingenia de forma divertida creó caretas hechas con envases de cloro, detergente y demás…



Gloria Carpio

Brutal fotografía de Themba Hadebe/ AP, que refleja una triste realidad como son los estragos de Covid-19 y la pobreza que se vive actualmente en África, continente del que se ha hablado poco respecto al Covid-19.







África es el continente más pobre del mundo, y que por esta triste razón no está preparado para manejar una pandemia como lo es la Covid-19.



Hasta el 13 de junio de 2020, han habido 225 mil 105 contagios y 6 mil 040 fallecidos, de acuerdo a cifras oficiales. La pobreza, la falta de protección social, el acceso limitado al agua, la infraestructura de saneamiento deficiente, una carga de enfermedades preexistente, situaciones de conflicto, y sistemas de salud sobrecargados y mal equipados, crean un mayor riesgo de propagación de la pandemia.



Incluso, hay una brutal fotografía de Themba Hadebe/ AP, que refleja una triste realidad como son los estragos de Covid-19 y la pobreza que se vive actualmente en África, continente del que se ha hablado poco respecto al Covid-19.



Es impresionante esta fotografía de Themba Hadebe, en la que vemos a un hombre de Sudáfrica portar un cubrebocas hecho con una bolsa de plástico y pone el ejemplo de conciencia y educación, sin que le valga madre el poder contagiarse y/o contagiar a los demás. Simplemente, ya no hablemos de continentes, tan solo en México, infinidad de ignorantes que no creen en el Covid-19 no usan cubrebocas sin imaginarse el riesgo al que se exponen a contagiarse o a ser enfermos asintomáticos que pueden contagiar a los demás. Y hoy, un hombre sudafricano, sin una moneda en el bolsillo, usa un cubrebocas de plástico…



Aunando a todos los estragos sociales y económicos que vive, actualmente África tiene una deuda de 583 mil millones de dólares, según el Banco Mundial. La carga de esa deuda, más la fragilidad de muchas de las economías del continente, amenazan con drenar aún más las reservas, paralizar la creación de empleo y aniquilar las ganancias logradas en el desarrollo social y en el esfuerzo por industrializarse.



Esa situación podría arrojar a millones de personas más a la miseria y la pobreza, con consecuencias catastróficas para los derechos humanos de los más vulnerables, incluidos los pobres, las mujeres y los niños.



Estudios de Oxfam, la coalición contra la pobreza con base en Gran Bretaña, indican que África subsahariana podría incrementar su número de pobres de 850 a 900 millones de personas, y quienes viven en pobreza extrema, unos 419 millones actualmente, podrían llegar a ser 531 millones tras el paso de la pandemia.



Aunque las medidas para restringir el movimiento y aumentar el distanciamiento social son esenciales en la lucha contra el virus, han tenido un impacto dramático en las poblaciones africanas, especialmente aquellas que dependen del trabajo diario informal para su supervivencia.



En México, existe ingenio para ’defenderse’ del virus





Máscara casera para evitar el contagio del coronavirus, así circula esta foto en las redes con el hashtag #SíganmeParaMásManualidades



Por otro lado, en México también hay miseria y existe ingenio para ’defenderse’ del virus letal, que ha dejado escasez de cubrebocas y para protegerse del contagio en algunas partes del mundo se están usando caretas de plástico y por ello mismo, el mexicano, que siempre se las ingenia de forma divertida creó caretas hechas con envases de cloro, detergente y demás…



Recordemos que lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, por lo menos 20 segundos, puede ser crucial para la prevención del coronavirus. En caso de no tener a la mano agua y jabón, lo recomendable es usar desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol y con ella cubrir todas las superficies de la mano.



Evitar tocarse ojos, nariz y boca si no se ha lavado las manos. Otra recomendación es evitar el contacto directo con personas que se encuentren enfermas, priorizando quedarse en casa durante la contingencia por el Covid-19 y mantener la Sana Distancia.



Al toser o estornudar es primordial cubrirse la boca o nariz si hay gente a su alrededor.



A medida que surgió el debate sobre si las pequeñas gotas de coronavirus podrían flotar en las corrientes de aire, cómo proteger los ojos y toda la cara se convirtió en un problema en los entornos de atención médica, dijo la doctora Sherry Yu, quien trabaja como residente de dermatología afiliada al Hospital Brigham and Women en Boston. El personal de salud también usa estos protectores para hacer los hisopados nasales de la prueba de coronavirus o para el triaje en la sala de emergencias. A medida que comenzaba la escasez, Yu se encontraba entre las muchas personas y organizaciones de todo el país que comenzaron a fabricar caretas para los profesionales de atención médica que trabajan en la primera línea.



’Lo bueno de las caretas es que el usuario puede volver a esterilizarlos y limpiarlos, por lo que pueden reutilizarse de manera indefinida hasta que algunos componentes se rompan o agrieten’, dijo Yu.



Basta una simple toallita con alcohol o enjuague con agua caliente y jabón para que los protectores vuelvan a estar libres de contaminantes.



Por otro lado, las mascarillas quirúrgicas y las N95 deben desecharse después de cada uso, aunque algunos estudios han demostrado que pueden reutilizarse dos o tres veces después de esterilizarse antes de que pierdan sus propiedades de protección.



Perencevich cree que las caretas habrían de ser el equipo de protección que todos deben usar por la misma razón que los trabajadores de la salud los utilizan: protegen toda la cara, incluidos los ojos, y evitan que las personas se toquen el rostro o se expongan inadvertidamente al coronavirus.

Fuente:



www.diarioimagen.net