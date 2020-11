Covid-19, explotado por el rector

El reacomodo de los actores del poder y la propia dinámica del inicio del año electoral, están dejando fuera de la competencia gubernamental para la elección de junio de 2021, a varios prominentes personajes. Uno de ellos es el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, quien utiliza su tercera presumible caída por Covid-19, como parapeto para quedarse con más poder. Y operar también, la permanencia de ’sus aliados históricos’. El pulso lo dice todo.

CONVENIENCIA DEL COVID. – Tras su presumible contagio por tres ocasiones, el rector tejió en la oscuridad del anonimato, permanencias que destilan tiranía: 1.- En el sindicato administrativo (STAISUAGro) acaban de aprobar la semana pasada y en sesión de Consejo General de Representantes (CGR), la ampliación por dos años más del Comité Ejecutivo, seccionales y delegacionales, pretextando la elevación por contagios de Covid-19. Se entiende que la elección para renovar a dicho sindicato sería el próximo 15 de diciembre, junto con la de los miembros del sindicato académico (STAUAG). Pero como se están dando las cosas, se infiere que este último sindicato hará lo mismo. Y Javier Saldaña, también. Es decir, no habría elección para renovar al actual rector en febrero próximo. Y los directivos de las Facultades también permanecerán en sus cargos. Lo cual contraviene los Estatutos y la Ley General de la UAGro. Es como si por el Covid-19 no se realizara la elección de gobernador. Una forma cómoda de continuar dos años más succionando la ubre universitaria en la más absoluta de las opacidades. Por esa razón, el rector se desvaneció en el anonimato alegando un contagio grave. Y hasta se mandó hacer una misa en Acapulco para ’rogar por su salud’. 2.- Como todos los cínicos están de acuerdo y con el poder que los cobija, aprueban lo que les conviene ―incluidas reelecciones disfrazadas y ocultas―, lo que sigue es seguir abusando de la base laboral anestesiada. No sería malo, si ambos sindicatos hubiesen respaldado y obtenido resultados en la defensa del atropello de aplicar el ISR por parte del SAT, a todas las prestaciones y presumiblemente, hasta al aguinaldo. Pero como siempre han bateado a favor de la parte patronal, tampoco sería viable, justo ni conveniente que ambos dirigentes sindicales permanezcan por dos años más en sus cargos, a sabiendas de que le han fallado sistemáticamente a sus representados. Pero aparece como el Plan B del rector ante su visible exclusión en el PRI, de la pelea por la candidatura a gobernador. 3.- Los diputados locales del Morena están quedando a deber. Y mucho. Ninguno de ellos ha salido en defensa de la base laboral universitaria. Emitieron un exhorto al rector y a los dos sindicatos para que gestionaran a su favor. Ninguno de los tres hizo caso a tal encomienda. Y los legisladores morenistas jamás se han ofrecido para cabildear este atropello salarial, directamente ante el presidente AMLO. Porque temen ser marcados con la furia presidencial. Y al rector Saldaña Almazán tampoco se le exigen cuentas. Desde siempre, el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (hoy convertido en ISR) se ha descontado a los trabajadores de la UAGro. Pero en el caso del actual rector, nunca timbró la nómina. Es real que lo descontaba a los trabajadores, pero la Federación priista siempre le regresó ese impuesto como forma de ’ayudar’ a la Universidad, percibida como una de ’las más pobres y marginales del país’. Es dinero que se quedó para el manejo discrecional del rector. Y es justo en este punto, donde la investigación del SAT y de la SHCP deberían escarbar. Obligaría a que Saldaña regrese lo que cobró a los universitarios, pero se lo quedó. Sería un absurdo que, pretendiendo la Cuarta Transformación atacar la corrupción, en Guerrero simplemente no pase nada. Y encima, los atropellos laborales a los universitarios se perciban indiferentes.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Sin ’padrino político’ fuerte en la federación ―Joel Ayala renunció al PRI el 17 de octubre de 2019, pero se mantiene al frente de la FSTSE―, distanciada políticamente del gobernador Héctor Astudillo y del ex secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos y con activos políticos a la baja, la dirigente del sindicato de Salud, Beatriz Vélez Núñez, se placea en redes sociales como aspirante por segunda vez, a la alcaldía de Chilpancingo. Pero su momento político ya pasó. Es justo lo que no digieren ni aceptan muchos personajes. Hasta que la fuerte caída los despierta del sueño guajiro.