Covid-19 influirá en elecciones en USA

Contagiarse de Covid-19 justo cuando cada vez está más cerca de realizarse el proceso electoral en los Estados Unidos, significa una moneda al aire para Donald Trump. Lo puede beneficiar o perjudicar en sus aspiraciones para gobernar por cuatro años más a su país.

Muchos podrían compadecerse de su situación a la hora de votar, por Donald y su esposa Melania que también se contagió. Muchos otros podrían reafirmar su rechazo hacia el actual mandatario y acusarlo de negligencia, por minimizar la pandemia en la etapa inicial y negarse a usar el cubre bocas desde el primer momento, como medida preventiva.

El comportamiento del electorado se conocerá el mero día de la elección. Ahí se verá el impacto del contagio. No hay duda de que repercutirá de alguna manera, a favor o en contra.

Por lógica, podría anticiparse que sería una situación desfavorable para Trump, por la actitud que mantuvo por semanas ante el grave problema de salud. Se la puede cobrar la sociedad en noviembre. Cuando la competencia está cerrada, nada está garantizado para nadie.

También todo puede cambiar si la vacuna contra el Covid-19 se aplica antes de las elecciones. No hay fecha determinada, los científicos todavía siguen con las pruebas y ensayos.

La pandemia va a jugar un papel clave en el resultado electoral. Es un hecho que los estadounidenses, en carne propia, saben el daño que les ha causado este mal y la forma en que ha sido combatido por el gobierno. También han sido testigos de primera fila sobre cómo se ha conducido el presidente Trump. No faltará quien diga que el presidente se contagió por descuido. Lo culparán de que aún no se controle y anule el virus.

En contraste, el candidato demócrata, Joe Biden, ha usado el cubre bocas desde el primer momento. Ha sido cuidadoso. El premio es que la más reciente prueba sobre su salud, confirma que está sano. Su comportamiento también ha estado a la vista de millones de estadounidenses.

Los electores tienen la información necesaria para valorar la actuación de cada uno, en un tema que no tiene precedente y que ha puesto en jaque la salud en el mundo, persiste el riesgo de contagio.

Por eso es que el Covid-19 influirá en el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. No es ajeno a la competencia electoral, podría ser la diferencia en las cifras finales.

Esta vez, ojalá sea la única, la pandemia hará ganar a uno y perder a otro. Veremos a quien premia y a quien castiga la sociedad norteamericana.

