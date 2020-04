COVID-19, las mentiras de Estado

Falsas cifras de muertos y contagiados

• Pandemia más grande que los gobiernos

• Da rabia la carencia de protección a médicos

• Mena coloca bono de Santander México



El único autógrafo digno de un hombre es aquel que coloca en sus obras

José Martí, 1853-1895; político y escritor cubano



Entre la incompetencia, la falta de herramientas de inteligencia sanitaria y la mentira, materialmente todos los gobiernos del mundo manejan la pandemia del CIVID-19 con datos que no corresponden a la realidad. Como diría el vocero de la pandemia en México, Hugo López Gatell, sus datos centinelas, incrementan la cifra 8 veces. Podríamos tener más de 15 millones de infectados en el planeta. Y, muchos políticos quieren abrir la confinación por razones económicas, sin herramientas para contener la epidemia en sus países.



A penas ayer, miércoles 15 de abril del 2020, el Centro John Hopkins, que cuenta con la información captada de reportes oficiales de los gobiernos y la OMS, en el mundo hay más de 2 millones 35 mil casos confirmados de personas con coronavirus, y más de 133,300 muertos por ese mal.



Sin embargo, si tomamos como ejemplo a México, Nicaragua, Ecuador, varios países africanos, europeos, asiáticos, de todo el mundo, es imposible tener un dato exacto. Los gobiernos municipales y estatales, en el país, no están reportando muchos casos; los ocultan en la estadística de neumonías atípicas y, en otros casos, bajo otros padecimientos.



Tengo información de personas cuyos familiares han fallecido en las últimas semanas. Tienen todos los síntomas de Covid pero los médicos, incluso de hospitales privados, les hacen pruebas, pero como mueren antes de la llegada de los resultados ante el INDRE, los catalogan por otros daños. Todo mundo paro cardiaco y respiratorio; es la consecuencia final que se pare el corazón y los pulmones.



Esta generalidad hace que los gobiernos no se vean mal ante el mundo, por las medidas tardías o insuficientes que adoptan para controlar la pandemia en sus países.



Que daño hacen los políticos mentirosos e ineficientes. Al no mostrar la verdadera magnitud de una crisis usan mecanismos de contención que son insuficientes. Lo peor es cuando se vuelven cuentachiles y no gastan en la salud de los pueblos. Lo usan para sus prácticas políticas. Mientras el Pueblo se muere de hambre o de enfermedad. Eso es criminal; de lesa humanidad.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer, se difundió un video, el más cruel e indignante, de las carencias de personal médico del hospital de la Mujer en Chiapas. Duele que mientras la clase política dorada gasta dinero en auténticas estupideces, los más pobres son abandonados.



Se aprovechan del espíritu solidario de muchos mexicanos de espíritu heroico que enfrentan una pandemia con bolsas de basura y trapos viejos, como únicas protecciones. No se vale. Mandamos a nuestros soldados desnudos, sin uniforme, armas, balas, alimento. ¿Qué pasa Rutilio Escandón? Pensé que serias un excelente gobernador y lucharías por los más pobre en Chiapas, pero me has decepcionado.



Se tus carencias y las comprendo. Pero, también que sabes gritar y exigir. Exige y grita por tus médicos, enfermeras y personal de salud. Dejan sus vidas y las de sus familias en los hospitales en esta pandemia. No los abandones. *** Esta semana, el Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros elegirá a quien releve a Manuel Escobedo Conover que, durante sus tres años de gestión impulsó una Política Pública de Administración de Riesgos.



*** Pfizer nombró a María Constanza Losada como la nueva presidenta y directora general de su filial en México. Será la primera mujer en asumir este cargo en el país. La argentina, con una experiencia de 12 años dentro de la farmacéutica, sustituye a Rodrigo Puga, quien asumirá la Vicepresidencia de Global Marketing y Global Brands en las oficinas de Pfizer Nueva York.



*** Intensifican las Cámaras de Diputados y Senadores, sus actividades. Tanto Mario Delegado, en la Cámara Baja, como Ricardo Monreal, en la Alta, se ponen las pilas para enfrentar el COVID con actividades legislativas. Una de las leyes que se aprobará será el castigo penal a quienes agredan a personal médico que heroicamente enfrenta la pandemia. También se tocarán algunos temas políticos que les interesa a esos políticos, pero que también trabajen los temas necesarios para el pueblo y al país.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El CFO de Santander México, Didier Mena, permitió a esa institución realizar una operación histórica entre inversionistas internacionales al emitir en estos momentos de crisis sanitaria mundial, la colocación de 1,750 millones de dólares.



Es la mayor colocación de deuda. Se trata de un bono a cinco años a una tasa de 5.375% cuya demanda superior en 3 veces el monto colocado, aún en el contexto de la contingencia del COVID-19. Esta emisión representa la mayor colocación de deuda realizada en mercado internacional por un banco mexicano en la historia, comentó el presidente ese banco mexicano, Héctor Grisi Checa.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

@vsanchezbanos