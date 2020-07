COVID-19 no es enfermedad de transmisión sexual

• UNAM recomienda replantearse relaciones erótico-afectivas y extremar medidas de higiene y prevención



Aunque el SARS-CoV-2 no es una enfermedad de transmisión sexual, sí deben replantearse las relaciones erótico-afectivas y extremar medidas de higiene y prevención.



El virus se contagia por la saliva pues los besos son una fuente importante. Además, al estar muy cerca de una persona nos exponemos a los fluidos que emite al hablar, toser o estornudar, señaló Nélida Padilla, académica de la FES Iztacala de la UNAM.



’Es probable que muchas personas eviten encuentros sexuales casuales o espontáneos, pero de tenerlos deben extremar medidas de higiene y prevención’, subrayó.



La académica universitaria dijo que ante el riesgo de contagio de COVID-19, y mientras no se tenga una cura para esta enfermedad, es probable que muchas personas opten por una convivencia erótico-afectiva con una pareja estable.



Afirmó Nélida Padilla, que debido a la emergencia sanitaria por la que transitamos, es importante replantear los compromisos en una relación, o buscar formas de ejercer nuestra sexualidad, que permitan evitar la propagación del virus.



Explicó la sexóloga que el miedo puede ser una limitante para ejercer la sexualidad, ’creo que nos encontramos con un fenómeno parecido al que se presentó con el VIH, cuando algunas personas tenían un miedo irracional a relacionarse sexualmente; incluso hoy en día permanece esta reserva en un sector importante de la población’, subrayó.



Sin embargo, es importante saber que si se toman las medidas necesarias, las probabilidades de contagio se reducen. ’Se deberán extremar las recomendaciones de higiene y prevención’.

Nélida Padilla resaltó que para disfrutar de la sexualidad no siempre se requiere de alguien más. ’El confinamiento ha sido una oportunidad para muchos de experimentar otros aspectos de su vida sexual’.



Aclaró que el disfrute va más allá de la práctica erótica, también se puede gozar de una lectura que brinde plenitud y bienestar, de alguna actividad artística, o compartir con amigos y familiares mediante las redes sociales. ’Es fundamental ampliar la percepción de la sexualidad, pues no sólo implica el coito; abarca todo lo que somos, está en lo que sentimos, hacemos, gozamos, pensamos, y se puede expresar con emociones, actividades, sentimientos y conductas’.



Finalmente, reiteró que para evitar contagios, además de usar preservativo y láminas de látex, se deben lavar las manos antes y después de cualquier relación sexual, no tener este tipo de contacto con personas recién conocidas, y usar responsablemente las redes sociales para el intercambio erótico.