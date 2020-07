Covid 19 podría enfermar gravemente a 3 de cada 10 americanos: OPS

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio de 2020.- La alta incidencia de males crónicos como diabetes, hipertensión, problemas renales, obesidad, tuberculosis o VIH, colocan al 30 por ciento de la población del continente americano en riesgo de caer enferma de gravedad si contrae Covid 19, es decir, tres de cada diez personas en América, unos 325 millones.



En América Latina y el Caribe, eso significa 186 millones de personas. La agencia de salud para la región reitera la urgencia de reforzar los sistemas sanitarios a nivel primario para que no se interrumpa el tratamiento de las enfermedades crónicas a causa de la pandemia.



La directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Carisa Etienne, alertó este martes que de ese grupo vulnerable, 43 millones de personas se consideran en un ’muy alto riesgo’, lo que quiere decir que necesitarían ser hospitalizadas.



En la conferencia de prensa periódica sobre la situación de la pandemia del coronavirus en el continente americano, Etienne agregó que los hombres tienen el doble de posibilidades de contraer el coronavirus y desarrollar el Covid 19.



En la última semana se registraron 900 mil casos nuevos y 22 mil muertes, la mayor parte de ellas en Estados Unidos, Brasil y México. ’La mayoría de los países en Mesoamérica reportó una cantidad récord de casos semanales, y en América del Sur, el Covid 19 se está esparciendo en la base del Amazonas, en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú’, indicó.



La sesión informativa de este martes enfatizó el alto riesgo de enfermar de Covid 19 cuando hay comorbilidades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, cuya tasa de incidencia es muy alta en la región latinoamericana.



’Unos 186 millones de personas en América Latina y el Caribe están en riesgo grave, y en América del Norte, una de cada tres. El riesgo aumenta con la edad en las personas mayores de 65, pero los menores no son inmunes’, explicó Etienne.



Interrupción de tratamientos Esta amenaza se agudiza puesto que la desviación de la atención y los recursos a la emergencia del Covid 19 ha dejado sin tratamiento a muchos pacientes con comorbilidades. La funcionaria citó, por ejemplo, la falta de insulina para los diabéticos, o de servicios de diálisis a quienes los precisan.



La OPS consideró que, para evitar más casos graves y muertes por Covid 19 en América, es urgente reforzar los sistemas de salud, sobre todo a nivel de atención primaria, de manera que los pacientes con enfermedades preexistentes no deban interrumpir sus tratamientos y permanezcan monitoreados por los profesionales de la salud.

Fuente: Quadratín