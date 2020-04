COVID-19 podría provocar derrames cerebrales

www.guerrerohabla.com

Foto de EFE





Estados Unidos. 22 abril, 2020.-El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, podría estar causando derrames cerebrales en adultos de entre 30 y 40 años, debido a posibles complicaciones en el sistema circulatorio, afirmaron médicos en Estados Unidos.

En entrevista con la cadena de televisión CNN, señalaron que existen cada vez más pruebas de que la infección por COVID-19 forma coágulos de sangre, por lo que las afectaciones cerebrovasculares serían una consecuencia esperada.

’El virus parece estar causando un aumento de la coagulación en las arterias grandes, lo que lleva a un derrame cerebral grave’, dijo el neurocirujano del Sistema de Salud Mount Sinai en Nueva York.

’Nuestro informe muestra un aumento en la incidencia de accidente cerebrovascular repentino en pacientes jóvenes durante las últimas dos semanas. La mayoría no tienen antecedentes médicos y estaban en casa con síntomas leves (o en dos casos, sin síntomas)’, agregó.

Mencionaron que no es común que las personas jóvenes tengan derrames cerebrales, los cuales causan daños graves si no se tratan de manera inmediata. Hasta ahora una persona ha muerto y otros cuatro están bajo observación médica.

’A modo de comparación, nuestro servicio, en los últimos 12 meses, ha tratado a un promedio de 0.73 pacientes cada dos semanas menores de 50 años con accidente cerebrovascular de grandes vasos’, escribieron en una carta publicada en el New England Journal of Medicine.

Algunas personas han evitado llamar a la línea de emergencias, debido al número de casos con COVID-19 que hay en los hospitales.