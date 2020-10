Covid -19 provocó caída de empresas dedicadas al blindaje de automóviles

Ecatepec, Mèx., 4 de octubre.- Aunque el blindaje de autos en México había tenido un incremento del 38 por ciento entre 2017 y 2019 a causa de la inseguridad; la pandemia por el Covid -19 provocó este año una caída considerable en la demanda de este servicio; señalò Mauricio Garibaldi, director comercial de la empresa Blindajes Alemanes, perteneciente a la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores A.C. (AMBA).



Señalò que la crisis económica que ha padecido el país en este 2020 por el coronavirus, se ha visto reflejado también en el sector aún cuando hasta el momento no han cuantificado sus pérdidas.



Reconoció que incluso, ha habido clientes que no han podido recoger sus autos ya blindados, por falta de dinero.



’Todas las industrias han sido afectadas por la pandemia. Nosotros paramos tres meses y medio y nos ha costado trabajo volver a reactivarnos, si ha sido muy complejo y lo que estamos viviendo es que tenemos vehículos ya terminados donde los clientes no han tenido para pagar y los tenemos aquí. Comparado con el año pasado tenemos caídas y estamos trabajando para revertir’.



’La situación que estamos viviendo ha afectado a todos los niveles, si es una situación compleja que esperamos y confiamos que se va ir mejorando en los siguientes meses, pero ahora si la inseguridad esta creciendo, esta industria no esta respondiendo a esa demanda porque el poder adquisitivo se ha visto mermado drásticamente’, dijo.



El director comercial de empresa Blindajes Alemanes, ubicada en Ecatepec, una de las ocho que integran el AMBA; afirmó que los expertos creen que la inseguridad puede hacer que esta industria crezca entre un 10 y un 15 por ciento.



’Sin embargo venimos de una caída este año y no sabemos si este año se alcance a recuperar, pero lo que hemos visto estos últimos meses es que está reactivándose de una manera lenta. Ese 10 y 15 por ciento del que hablan pudiera empezarse a dar a partir del año que entra’.



En conferencia de prensa virtual; detalló que contrario a lo que se piensa, acerca de que el blindaje es exclusivo para altos funcionarios de gobierno o de un estatus social muy alto, la realidad es que cada vez hay más personas, de cualquier nivel socioeconómico, que antepone su protección frente a la delincuencia.



’Antes se pensaba que un vehículo blindado lo traía un alto ejecutivo un funcionario de gobierno hoy esto ya no es así, tenemos clientes de todas las industrias y profesiones porque esto es satisfacer una necesidad de protección que eso va más allá de un poder adquisitivos; esto va más allá de un status quo’.



’El 23 por ciento de nuestras ventas de entre 2017 y 2019 cuando vimos el crecimiento en la AMBA; es de Blindajes Alemanes que le ha hecho venta a un cliente que antes no tenía un vehículo blindado; eso quiere decir que si está ligado a la inseguridad’, expuso.



Destacò que lo que la empresa Blindajes Alemanes está haciendo es tratar de bajar los costo de sus productos y vender a tipos de cambio preferenciales para no encarecerlos.



Alertó sobre la entrada al mercado de empresas que han abaratado los costos por el tipo de materiales de mala calidad que emplean y que incluso engañan a los clientes.



’Han entrado muchos competidores a esta industria y la han abaratado porque usan otro tipo de materiales que incluso no dan la misma resistencia balística que empresas seria como la nuestra donde compramos todos los materiales en diferentes partes del mundo donde al ir subiendo el tipo de cambio nos cuesta más caro esos materiales’



’Lo que nosotros nos hemos encontrado es compañías que venden en 25 mil dólares lo que nosotros vendemos en 34 mil 500 y cuando lo hemos analizado como lo hacen es pegan fibras que otro tipo de materiales, eso en costo sale mucho más barato en tiempo más corto. Hacer un blindaje lo mas caro es la parte fija, la mano de obra especializada, el tiempo que está un vehículo en la línea de producción y si nosotros tenemos un tiempo de entre 10 y 12 semanas otros lo tienen en menos semanas. Hay empresas que solo desbaratan un coche, pegan fibras por todos lados y lo vuelven a cerrar y lo hacen en 4 y 5 semanas, es mucho mas barato. Y les permite vender más barato y no se lo hacen saber el cliente’, concluyó.