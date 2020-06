Covid-19 puede transmitirse al hablar y respirar; lo peor está por llegar

*Es muy importante que la sociedad aprenda a escuchar a los políticos y a su lenguaje, ya que los políticos tienen una manera de ser que se resume en esta frase ’ellos pueden aceptar hoy día lo que mañana pueden rechazar’



Estados Unidos. 08 junio 2020.-Además de sus especialidades médicas, el doctor Elmer Huerta es considerado un pionero en el uso de los medios de comunicación con fines educativos en América Latina.



Existen evidencia e investigaciones que demuestran que la Covid-19 puede transmitirse entre dos personas que están cerca, solamente al hablar, ya sin necesidad de estornudar, por lo que tiene comportamientos diferentes a los virus de las gripes anteriores (H1N1, SARS), entonces la Covid-19 puede ser transmitido solamente por conversar, así lo señala el doctor Elmer Huerta, a través de CNN.

Por lo anterior, el doctor Elmer Huerta cree que eventualmente todos nos contagiaremos de Covid-19, pero al hacer todo lo posible por evitar el virus ahora en medio de la pandemia permitirá que cuando en algún momento nos contagiemos haya camas de hospital disponibles para recibir tratamiento

El doctor Elmer Huerta nos mantiene informados sobre lo que los humanos debemos saber sobre Covid-19 y lo hace a través de CNN, donde el especialista en salud pública aclara las dudas que pueda haber, explica los conceptos médicos de una forma simple y didáctica.

Se ha escuchado decir que la Covid-19 va a venir, a volver a ir y regresar; que durante los próximos tres años estaría atacando a Estados Unidos, a América Latina y al mundo entero.

’Covid-19 es un virus completamente diferente a cualquier otro virus que hemos tenido antes; si hablamos del H y B estamos hablando de transfusiones de sangre, de relaciones sexuales; si hablamos del virus de la hepatitis o del norovirus, estamos hablando de comida contaminada; si estamos hablando de hepatitis B o C, estamos hablando de relaciones sexuales y también de sangre como el H y B; sin embargo, el Covid-19 se puede contagiar con la respiración y que casi ningún virus tiene es que 50% de la gente puede ser asintomática con el Covid-19, es decir, no tiene síntomas y lo peor es que no sabemos si como los otros coronavirus cuando da la enfermedad ya no te va a volver a dar nunca, entonces el Covid-19 es un virus que está causando tantos problemas de salud’, señala el doctor Elmer Huerta.

El médico dice que Covid-19 no solo es un problema respiratorio, también es un problema cardiovascular y como ejemplo están los niños que desarrollan el síndrome de Kawasaki que afecta el cerebro, ’entonces, no quiero sonar como una persona muy negativa que quiere asustar al público, lo que estoy tratando de decirles es que estamos frente a un virus que ha venido a quedarse, que es completamente diferente a todos los que hemos tenido. Si no tenemos pronto una vacuna contra el Covid-19, no sabremos cómo vamos a reaccionar ya que este virus ha venido a quedarse y mientras no llegue la vacuna hay que usar cubrebocas y careta’, insiste el doctor Elmer Huerta.

El distanciamiento social tiene que ser la norma social de ahora en adelante y las aglomeraciones de gente tenemos que evitarlas. Hay que tener mucha higiene personal lavarse las manos; ’se va a necesitar muchísima inversión de los gobiernos para limpiar las ciudades, para tener todo limpio en los centros de trabajo, porque este virus realmente es un virus completamente diferente a todo lo que hemos visto antes’, dice el doctor Elmer Huerta para CNN.

Lo más grave es que lo peor está por llegar, esa imagen que están dando muchos políticos y gobernantes que hay que reabrir la economía poco a poco y que se va a resolver sobre la marcha, es totalmente irresponsable, estamos en un problema muy serio de vida o muerte.

’Estamos en un problema muy serio y recién estamos empezando, hoy día es el día 127 de esta pandemia, 127 recién estamos empezando, ¿cómo estaremos en agosto? ¿Cómo estaremos en diciembre?’, indica el experto en salud.

No hay ningún medicamento efectivo

El doctor Elmer Huerta apunta que un medicamento súper efectivo no hay y aún no existe una vacuna disponible para el mundo. Lo que nos queda es aprender a convivir con este virus, que la economía del mundo se adapte a esto y que nosotros como seres humanos sepamos que estamos a merced de un virus que ha venido a quedarse y que ese ego enorme que teníamos los seres humanos que éramos los reyes de este planeta y que podíamos hacer lo que queramos como deshacer glaseares, poner dinamita en la Tierra, sacar petróleo, que este era nuestro mundo, pues ¡NO!, solamente somos una especie animal más y tenemos que ser humildes para aceptar que la vida de ahora en adelante va a ser completamente diferente.

’Es muy importante que la sociedad aprenda a escuchar a los políticos y a su lenguaje, ya que los políticos tienen una manera de ser que se resume en esta frase ’ellos pueden aceptar hoy día lo que mañana pueden rechazar’, así viven ellos, entonces cuando un político le dice a su pueblo ’esto se va a controlar, esto va a pasar’ como lo hace el señor Trump y hay que decirlo claramente, que para el verano esto ya pasó; está mintiendo, está mintiendo completamente y tan solo en Estados Unidos los centros para el control y prevención de enfermedades de Atlanta, que es la organización más respetada del mundo, le han puesto una máscara como la que usamos nosotros y en este momento no tiene autoridad ¿por qué?, porque políticamente la han aplastado y eso es peligrosísimo cuando la política aplasta a la ciencia.

Quién es el doctor Elmer Huerta

El doctor Elmer Huerta es especialista en oncología y salud pública, oriundo de Caraz, Perú. Radica en Estados Unidos, especializado en oncología médica y prevención-control de cáncer, medicina interna, y salud pública en epidemiología.

Además de sus especialidades médicas, es considerado un pionero en el uso de los medios de comunicación con fines educativos en América Latina. Como especialista en oncología y salud pública en epidemiología, es el colaborador oficial en temas médicos de los principales medios en español de Estados Unidos y Perú, como en CNN.

En Estados Unidos realizó una nueva residencia de medicina interna y luego obtuvo su Maestría en Salud Pública en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, y su especialidad en prevención y control del cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer, en los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos.