COVID-19 sube precios de alimentos

Central Sindical Internacional por igualdad

+El PRI irá con los mejores candidatos



CIUDAD DE MEXICO a 10 de diciembre del 2020.- La pandemia de COVID-19, junto con los cierres, las restricciones de movilidad y las normas de distanciamiento físico asociadas, no sólo ha provocado un aumento significativo de desocupación y considerables pérdidas de ingresos para muchas personas, sino que también ha alterado las pautas de gasto de los consumidores y el nivel de inflación de los precios a los que se enfrentan. En particular, las medidas de bloqueo han afectado a la oferta y la demanda de determinados productos y, por ende, a sus precios, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde el comienzo de la pandemia, un número cada vez mayor de personas ha perdido su empleo o se ha visto obligado a trabajar menos horas (ya sea desde su casa o de otro modo), experimentando así una disminución de sus ingresos. En consecuencia, la demanda de muchos bienes y servicios no esenciales se ha desplomado.

La caída inicialmente muy pronunciada de la demanda provocó una disminución de los precios de algunos artículos, como el combustible, en la "cesta" de bienes y servicios utilizada para calcular el índice de precios al consumidor (IPC). En consecuencia, la inflación de los precios al consumidor se redujo a nivel mundial de alrededor del 4% en el primer trimestre de 2020 a alrededor del 2,5% en el segundo trimestre. Como las medidas de bloqueo se suavizaron posteriormente, la inflación de los precios de consumo se recuperó ligeramente, pero siguió siendo inferior al nivel anterior a la pandemia. En agosto de 2020, los precios de todos los bienes y servicios eran en promedio un 2,7% más altos que en agosto de 2019.

Por otra parte, debido a las interrupciones de la oferta relacionadas con COVID-19 y a la fuerte demanda de los consumidores que almacenan alimentos y suministros médicos, pero también productos de cuidado personal, productos de limpieza y papel higiénico, los precios de esos productos han aumentado considerablemente.

El componente alimentario del IPC ha aumentado a un ritmo mucho más rápido que el IPC general en todas las regiones del mundo. A nivel mundial, en agosto de 2020 los precios de los productos alimenticios eran en promedio un 5,5% más altos que en agosto de 2019.

El aumento de los precios de los alimentos puede tener un gran impacto en el nivel de vida de los hogares de menores ingresos, que por lo general gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos. Incluso un pequeño aumento puede hacer que los miembros de esos hogares se enfrenten a decisiones difíciles. El aumento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo provocados por la pandemia COVID-19 pueden socavar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible e incluso provocar disturbios sociales….

MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL EN DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos resulta tan relevante hoy como en el momento de su creación, como la piedra angular para construir un futuro justo. El movimiento sindical internacional, solidarizándose con nuestros compañeros y compañeras en el mundo entero, continuará luchando en defensa de los derechos y la igualdad’.

En el Día de los Derechos Humanos 2020, debemos recordar que la denegación de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores/as, fomenta la desigualdad, la exclusión, provocando desesperación y desconfianza, además de aumentar la vulnerabilidad global frente a la pandemia de COVID-19.

La falta de respeto de los derechos básicos de los trabajadores a unos lugares de trabajo seguros y saludables está exponiendo al personal situado en primera línea de muchos sectores y países a resultar infectados por la COVID-19, mientras que la falta de protección social o de bajas remuneradas por enfermedad obligan a muchas personas a seguir trabajando pese a estar enfermas. Esto tiene consecuencias tremendas tanto para ellas como para los esfuerzos desplegados con vistas a detener la propagación del virus.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 mostró que desde hace siete años se registra una tendencia a un mayor número de violaciones de los derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, lo que ha hecho que la desigualdad alcance niveles históricos. Esto a su vez fomenta una dramática erosión de la confianza de la población en los Gobiernos y en la democracia, tal como reveló la Encuesta Mundial 2020 de la CSI.

Según Sharan Burrow, secretaria general de la CSI: ’El mundo necesita un Nuevo Contrato Social, cimentado sobre una base de derechos humanos y derechos en el trabajo, con apoyo gubernamental a la debida diligencia obligatoria para poder exigir cuentas a las empresas, algunas de las cuales han obtenido enormes beneficios desde la propagación de la COVID-19 en el mundo entero.

’La emergencia sanitaria está teniendo un impacto desproporcionado sobre aquellos grupos que sufren discriminación, incluyendo mujeres, minorías étnicas, trabajadores migrantes, entre otros. Para la gente trabajadora, y para la recuperación económica y la resiliencia, necesitamos que se materialice la visión consagrada en la Declaración del Centenario de la OIT, adoptada el año pasado. Los Gobierno la votaron, ahora tienen que transformar esa visión en realidad. Esto ha de incluir que la salud y seguridad en el trabajo sea reconocida como un derecho fundamental por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

’Estamos siendo testigos de una permanente erosión de la libertad de asociación, expresión y reunión en países de todas las regiones del mundo, y no es casualidad que los regímenes autocráticos y que compañías sin escrúpulos como Amazon atenten cada día contra la actividad sindical. Los sindicatos resultan esenciales, no sólo para la justicia en el trabajo y para garantizar empleos dignos, sino también como defensores de los derechos humanos que toda persona debería poder disfrutar sin temor….

EL PRI IRÁ CON LAS MEJORES CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS ELECCIONES: ALEJANDRO MORENO

En los acuerdos de coalición que ha concretado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los estados ha quedado establecido que se abanderará a candidatas y candidatos que tengan honorabilidad y transparencia ante la sociedad, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese instituto político.

El dirigente nacional aseguró que la coalición ’Sí. Por San Luis Potosí’, conformada por el PRI, PAN, PRD y el partido local Conciencia Popular ’está firme y clara’ e informó que se trabaja para fortalecerla cada día más y ganar la gubernatura del estado, las 58 presidencias municipales, así como las 7 diputaciones federales y las diputaciones locales, de manera contundente en el 2021.

Acompañado por el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI potosino, Elías Pesina Rodríguez, y por la Secretaria General, Yolanda Cepeda Echavarría, Alejandro Moreno les dijo a quienes critican las coaliciones, que éstas se encuentran ’consagradas en la ley, son factibles, son claras, son muy importantes y el PRI es un partido que siempre las ha impulsado’.

En ese sentido, la cabeza del tricolor expresó su reconocimiento al trabajo y las aportaciones que han realizado las dirigencias nacionales y locales de las fuerzas políticas que se han sumado a la alianza electoral en San Luis Potosí. Subrayó que, con diálogo, unidad e inclusión, los priistas construyen siempre los mejores proyectos para beneficio de la ciudadanía.

El también exlegislador se reunió con la clase política de la entidad, así como con las estructuras y la militancia priista, con el objetivo de sumar esfuerzos en favor del Partido de México. Destacó que el gobernador Juan Manuel Carreras, es un mandatario bien evaluado, con un gobierno que ha dado resultados a la ciudadanía.

Posteriormente, Alejandro Moreno sostuvo un encuentro con dirigentes municipales de la Red Jóvenes X México de San Luis Potosí, encabezados por el dirigente, Gerardo Serrano. De igual manera, participó en una mesa de diálogo con empresarios estatales, acompañado por Julio César Galindo Pérez, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, y por el ex senador Teófilo Torres Corzo….

