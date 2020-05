Covid-19: trabajo solidario y apartidista para contener la pandemia

Javier Saldaña Almazán



La irrupción de la pandemia Covid-19, se expresa de manera aguda y severa en la salud pública y el bienestar de la sociedad, obligando a la actuación no solo del sector salud sino la integración solidaria y apartidista, de otros sectores: político, social, cultural, económico y educativo.



La actuación debe ser rápida y pertinente, bajo la conducción de los tres órdenes de gobierno.



La actuación ante la crisis se rige por los principios de:



El distanciamiento social con las medidas sanitarias correspondientes para la realización de las actividades esenciales; y

El quédate en tu casa, implica el traslado de las actividades a los hogares mediante el uso de diversas tecnologías y no representa descanso u ocio. La experiencia que debe ser valorada y emulada es la que está en curso en las universidades con lemas tales como ’la Universidad no se detiene’ y ’la Universidad en la casa’ con programas de continuidad académica.

Es de destacar dos rasgos característicos de esta experiencia:



Reconocer que la transición que se está llevando de la universidad presencial a la no presencial, no ha estado exenta de dificultades. En parte porque en el pasado no se aprovechó de manera plena el potencial que representan las nuevas tecnologías, lección que debemos tener en cuenta a futuro para contribuir a la ampliación de la cobertura de la educación superior, por ejemplo.



Las universidades públicas y un buen número de privadas no están actuando de manera aislada, se unieron con sus capacidades e impulsaron el ’Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19’, que lidera la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con la convicción de que la coordinación y colaboración son esenciales en esta compleja coyuntura.



Bajo este acuerdo, las instituciones afiliadas a la ANUIES se comprometen a sumar sus capacidades para contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la implementación de medidas preventivas en coordinación con los tres órdenes de gobierno.



Las universidades miembros de la ANUIES no solo no actuamos de forma aislada como tampoco lo hacemos al margen de los tres órdenes de gobierno, tal como lo constata el reciente informe del Subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México ’Respuestas de las Instituciones Públicas de Educación Superior en México para enfrentar la crisis del COVID-19’ destacando dos ejes de acción:



Apoyo a las autoridades sanitarias y auxilio a la población; e



Impulso a un ambicioso proyecto de vinculación con los sectores productivos para detonar las potencialidades de las economías locales.



Es de destacar un rasgo característico de esta experiencia: Ninguna universidad ha estado como espectadora ante la crisis del Covid-19



Las universidades por su desarrollo histórico y tradición se han incorporado a estas acciones con diferentes dinámicas, para algunas encuentran en su pasado reciente acciones que hoy fortalecen y consolidan y para otras fortalecen este andar en beneficio de la sociedad.



La actuación por el futuro del bienestar de la sociedad, se rige por el principio de que después de la pandemia nada será igual. Debemos aprovechar esta transición y no desperdiciarla en temas que en nada contribuyen a aliviar las penas, las preocupaciones y los avatares de la crisis y solo intoxican el ambiente e impiden la solidaridad con la sociedad a la cual nos debemos.



En el caso de las universidades implicó relegar su agenda interna poniendo en el centro la unidad, como lo constata dos ejemplos inéditos: la posposición de la elección de rector en el caso de las universidades autónomas Benito Juárez de Oaxaca y la de Zacatecas.



Estas lecciones y aprendizajes de las universidades en la unidad y solidaridad por el bienestar de la sociedad deben ser emuladas por instituciones y organismos para aprovechar la oportunidad que la crisis conlleva erradicando toda acción en sentido contrario.



Este no es el tiempo para debates políticos o posturas políticas que solo lanzan críticas destructivas como su principal y único argumento.



No creemos que los partidos en este momento de crisis sanitaria, estén criticando a un gobierno, ya sea del estado o de algún municipio; lo que se vale en este momento es que estemos unidos, estemos juntos, cada quien en sus áreas, en su jurisdicciones, trabajar solidariamente para el bienestar de la población y sobre todo para tratar de contener que el Covid-19 tenga un impacto mayor, y que tengamos que lamentar decesos.



Hacemos un llamado a todos los sectores, sociales, culturales, políticos y económicos a actuar con responsabilidad en tres aspectos:



Primero. Dejar atrás las controversias y las campañas políticas;



Segundo. Actuar en unidad y solidaridad por el bienestar de la sociedad;



Tercero. Coordinarnos bajo el liderazgo del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo y en solidaridad con el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.