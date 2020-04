Covid-19: tregua y unidad por México

Sí me parece preocupante que, en medio de una crisis mundial, el Presidente de México ocupe su tiempo y energía en algo que no sea atender esta grave situación. Todos los mexicanos queremos que nuestro país salga adelante, y eso exige su plena concentración, afirmó el ex presidente Felipe Calderón al aceptar la tregua pedida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la contingencia que vive México.

Y no sólo México, el mundo entero está en crisis: mientras en China se ha aplanado la curva del coronavirus y en Wuhan se normalizan las actividades, en Europa y Estados Unidos no alcanzan todavía el pico y México se alista a emprender la curva más prolongada. Pese a la presencia del virus desde fines del año pasado, seis meses después las autoridades reaccionan con medidas alarmantes.

Hasta hace 20 días se autorizaron conciertos y reuniones masivas, el transporte público no sufrió alteración y la vida transcurrió con normalidad. El coronavirus era un cuento chico y no había porqué temerle. Hoy vemos las consecuencias: encierro total, sin programar antes medidas preventivas contra el hambre y la desolación de quienes menos tienen. Basta ver las filas de personas de la tercera edad en busca del sustento oficial.

Ninguna familia honesta puede sobrevivir aislada más allá de una semana y menos un mes como lo proponen las autoridades, los que tienen y han acaparado todo, lo pueden hacer en ésta y tres generaciones más. La desigualdad toda a la puerta y las consecuencias están por verse. Hoy se pide tregua a los adversarios y a los conservadores. Llegó ya el coronavirus y empieza el recuento de las muertes y la falta de camas que, aún en tiempos normales, escasean en los hospitales. Es la realidad.

TURBULENCIAS

Afecta covid a tres gobernadores

Los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad (PRI), de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena) y Francisco Domínguez, de Querétaro (PAN) dieron positivo a covid-19 y a la sana distancia siguieron las instrucciones que, desde sus oficinas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero sostuvo con todos los mandatarios y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para enfrentar la pandemia. Se sabe que algunos mandatarios estatales son reacios a seguir las instrucciones del Gobierno Federal al considerar que éste está errado y actúa a destiempo…La Secretaría de Bienestar hizo un llamado a la población para que tenga cuidado con un anuncio que circula en redes sociales en el que se ofrece un supuesto apoyo para tramitar la Tarjeta para el Bienestar, que además remite a un sitio que no corresponde a ningún de los portales oficiales del Gobierno de México. Aclaró que es falso que este trámite se pueda hacer por internet y mucho menos se pide dinero para realizarlo. En Bienestar se protegen los datos personales de cualquier beneficiario y acceder a este tipo de sitios falsos pone en riesgo la seguridad de todos y todas, indicó…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa a Araceli Begoña Hernández Mancilla como directora de la dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca y al Dr. Martín Vázquez Villanueva como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV)…El rector de la UABJO, Eduardo Bautista entregó reconocimientos, medallas y estímulos económicos a ciento once académicos y académicas, por 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio y reconoció el desempeño y la dedicación del personal académico que entrega su vida laboral al compromiso de formar nuevas generaciones, dijo estar convencido de que la comunidad docente se identifica por su preparación, honestidad, profesionalismo y habilidad para transmitir sus conocimientos, contribuyendo así a la preparación de especialistas en diversas áreas, con una conciencia crítica, participación social y hacia la construcción de una Universidad más sólida. Sostuvo que, si bien la institución ha acatado las disposiciones sanitarias dictadas por los gobiernos federal y estatal, es importante cumplir con las obligaciones laborales, toda vez que se trata de fondos federales que deben ser ejercidos conforme a los calendarios establecidos por las instancias correspondientes…Condenable el atentado contra la corresponsal en Papantla del Diario de Xalapa,Maria Elena Ferral; antes había sido agredida Mireya Ulloa Valencia. En la tierra del perredista Cuitláhuac García continua la impunidad y la violencia, como en la mejor época del panista-priista Miguel Ángel Yunes…



