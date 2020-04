Covid-19 tumba la ocupación en Guerrero.

Acapulco, Gro. Marzo 23, 2020.-Autoridades de turismo estatal confirmaron que la alerta por la propagación del Coronavirus en el país disminuyó de manera considerable la afluencia turística en la entidad al grado que este fin de semana, el Triangulo del Sol apenas superó el 30 por ciento de ocupación hoteles promedio.



En conferencia de prensa, el secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona informó que ayer domingo, la ocupación hotelera en el puerto de Acapulco fue del 32.7 promedio de sus tres zonas hoteleras, mientras que en Ixtapa- Zihuatanejo llegó al 45.2 por ciento y Taxco alcanzó el 30.8 por ciento, para dar una ocupación estatal promedio de 36 puntos porcentuales, la más baja que se tenga registrada desde los fenómenos Ingrid y Manuel.



En lo que respecta a la ocupación de condominios, Rodríguez Escalona detalló que alcanzó el 28 por ciento en toda la entidad. En cuanto los tiempos compartidos, explicó que se fijaron en un 25 por ciento y que la Policía Federal división caminos, reportó un aforo vehicular en la Autopista del Sol de tres automóviles de entrada por dos de salida a cada minuto, de acuerdo a un monitoreo realizado ayer al medio día.



Explicó que este domingo, la Sectur inició con la atención especial a empresas y prestadores de servicios que han sido afectados por el Covid-19 en las oficinas instaladas en Acapulco, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón.



’Comenzamos con la atención exclusiva en las oficinas tal cual lo instruyó el gobernador Héctor Astudillo dando atención desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en donde se recibirán a los empresarios dudas o cualquier información que tengan aquí las vamos a disipar’, señaló.



Insta el gobernador a su gabinete a concentrarse y no distraerse, ante la crisis de salud generada por el coronavirus



Frente a este panorama, el gobernador pidió a su gabinete a concentrarse y no distraerse y tener una comunicación precisa y certera. Destacó además que se registra una menor ocupación hotelera con 36 por ciento en el estado, mientras que Acapulco se encuentra al 32.7, Ixtapa Zihuatanejo en 45.2 por ciento y Taxco en 30 por ciento de afluencia turística.



El gobernador señaló que en las últimas 24 horas, en el estado no se ha registrado ningún homicidio, sin embargo, precisó, ’no quiere decir que no los va haber, lamentablemente no es un asunto qué se pueda controlar por las buena fe ni por las buenas voluntades’.



Desde que empezó la pandemia del coronavirus, la administración de Guerrero ha venido aplicando los lineamientos que marca el gobierno federal para afrontar esta crisis de salud, pero también ha implementado de manera local acciones como el de informar todos los días respecto al COVID-19, poner en operación la línea telefónica COVITEL para atender y orientar sobre este virus la población guerrerense, así como la de instalar oficinas en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, que sirven para informar al turismo de esta situación al respecto.



Astudillo Flores, como lo ha venido haciendo en el transcurso de la semana encabezó la reunión de trabajo con miembros del gabinete estatal, directivos de hospitales y los jefes jurisdiccionales de Salud, para evaluar las acciones y los protocolos establecidos en la ruta de evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en Guerrero, así como analizar la evolución de la contingencia en el estado que se mantiene un cuatro casos confirmados hasta este domingo y revisar la distribución de los insumos básicos en los centros hospitalarios.



Durante el encuentro con medios de comunicación, efectuado al aire libre en el Centro Internacional Acapulco, Astudillo Flores indicó que ’se requiere mucha coordinación, se requiere mucha voluntad y mucha conciencia de lo que estamos viviendo. El gobernador está sumamente interesado en que se tenga lo elemental, sabemos que tenemos carencias va a ser muy difícil que lo resolvamos en unos días, pero tenemos que trabajar para que podamos hacer más de lo que normalmente hemos estado haciendo’.



Ajustándose a los protocolos de salud como es la sana distancia entre los asistentes, el gobernador pidió a los directivos de hospitales, doctores y enfermeras, en esta etapa de alerta, su solidaridad e instruyó al secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo y al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, distribuir de manera ágil los insumos y adelantar los recursos correspondientes al mes de abril, priorizando las regiones más alejadas de Guerrero.



’No podemos dejar de estar preparados elementalmente en todo lo que tenemos que hacer. Esta es una reunión que nunca se había hecho, enlazados, ustedes en su región y nosotros en el Centro Internacional de Acapulco al aire libre dentro del programa de la sana distancia’, puntualizó Astudillo Flores.



El Ejecutivo estatal llamó a los ayuntamientos instalar sus consejos municipales de Salud frente a la contingencia mundial por el coronavirus, a fin de anteder de manera oportuna y bajo los protocolos de sanidad a los pacientes contagiados por el COVID-19.



’Estamos llamados a estar muy pendientes, todo el equipo médico y de enfermeras muy solidarios. Estamos viviendo en una etapa que está tomando una velocidad que es preocupante’, expresó Astudillo Flores, además de instruir adelgazar el trabajo burocrático y acelerar el tema de la obra pública en el Estado.



En la reunión, Astudillo Flores solicitó difundir el número telefónico de atención para orientar a la población sobre el coronavirus COVITEL 800 772 58 34, mismo que ha registrado una importante cantidad de llamadas de las cuales el 33 por ciento ha solicitado orientación médica y el 67 por ciento sobre información de esta enfermedad.



Héctor Astudillo revisó las medidas de prevención y la distribución de insumos básicos en hospitales generales, jurisdicciones, y hospitales rurales como parte de la reconversión hospitalaria.



Ahí mismo, el gobernador diálogo con los jefes de las jurisdicciones médicas de Tierra Caliente, La Montaña, Zona Centro Costa Grande y Costa Chica, así como los directores de los hospitales generales, para dar seguimiento a la condición operativa de los centros médicos a fin de estar preparados para la contingencia por el coronavirus, pero además escuchó sus planteamientos y reconoció su compromiso con la población.







Astudillo Flores, reiteró que este lunes no hay clases como se había anunciado desde hace una semana, además de adelgazar la plantilla laborar en el gobierno estatal como una medida de prevención para reducir el riesgo de contagio por coronavirus.



Fuente: enfoqueinformativo.mx