COVID-19 y acoso escolar… los virus

Los temas más relevantes en Guerrero aún en el contexto de la Convención Bancaria y la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guerrero son obviamente el coronavirus, y también el acoso sexual en las escuelas.



Lo primero que el gobernador Héctor Astudillo Flores informó al presidente al recibirlo en el aeropuerto y trasladarse juntos a la sede del cónclave de los banqueros fue precisamente que hasta el momento el estado se encuentra libre de casos de COVID-19.



La enfermedad se ha manifestado particularmente en lugares con bajas temperaturas por lo que se espera que el clima cálido de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo puedan seguir sin novedad al respecto para la temporada vacacional de Semana Santa.



La Canaco ha advertido a nivel nacional una caída en las reservaciones. Habría que esperar que en la Ciudad de México que es el principal emisor de turistas para Acapulco la psicosis no llegue al extremo del aislamiento social voluntario y la gente busque la saludable calidez de nuestro clima tropical.



Durante las próximas tres semanas se evaluará y se irá dando anuncios respecto a sí se cancelan o no algunas actividades masivas como lo ha recomendado el gobierno federal. En ese supuesto estarían las actividades litúrgicas de la Semana Santa en Taxco y algunos congresos y convenciones ya programados.



De hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por el gobernador visitará sábado y domingo varios poblados de la Costa Chica de Guerrero donde tendrá diálogos con comunidades indígenas.



Ante los banqueros Astudillo destacó que los expertos afirman que la enfermedad pondrá a prueba el sistema de salud del país, que el presidente López Obrador ’tomó decisiones importantes ante los riesgos de volatilidad financiera’ y destacó la coordinación entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.



Sobre el segundo tema, le preguntaron los reporteros, en virtud de que más estudiantes se han manifestado con tendederos de denuncia en los que delatan el acoso sexual del que son objeto por parte de profesores y compañeros. Obviamente que tolerados por los directivos.



El gobernador respondió que ’hay que denunciarlos’ y que todo lo que encuadre en un delito debe ser denunciado e investigado.



La Fiscalía General del Estado ya detuvo a una empleada de un kínder particular por presuntamente haber abusado de una menor, y su titular Jorge Zuriel de los Santos Barrila informó hace un par de días que las denuncias de las preparatorianas se están investigando de oficio.



Si el coronavirus es una enfermedad que debemos prevenir principalmente con higiene, el acoso sexual en las escuelas es un mal que se tiene que erradicar sin dejar que nadie se lave las manos.