Covid-19 y el lucro político

Un acuerdo con los poderosos dueños de rentables hospitales privados del país demuestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando en serio la tremenda crisis sanitaria covid-19, mientras los adversarios promueven la secesión del país, la ruptura del Pacto Federal y una revocación de mandato como mecanismos para enfrentar la pandemia, pero en realidad, se trata de llevar agua a su molino.

Ha sido el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa quien a salido a la palestra en demanda de unidad ante la contingencia y pide no alentar un divisionismo estéril en aras de la unidad nacional, de salvar vidas y de enfrentar todos juntos la situación de emergencia nacional.

Diversidad de criterios y de formas de enfrentar al nuevo virus ha dividido a los gobernadores. Los del norte, reavivando demandas separatistas con los del centro y el sureste de la República, más apegados al Pacto Federal y al respeto al tradicional presidencialismo sin importar partidos o ideologías, sino en bien de la unidad nacional; que hace falta perfeccionar la democracia fiscal y retribuir más a estados y municipios, es de reconocerse, pero de ninguna manera que sea motivo para fraccionar la República.

También que si las demandas de los empresarios de obtener facilidades fiscales para conservar el empleo y la superviviencia de las fuentes de trabajo es fundamental, pero se requiere de la corresponsabilidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales, no privilegios ni chantajes al poder público para conservare canonjías. Hoy, lo importante es aplanar la curva del covid-19 que, en opinión de los expertos, va para largo.

TURBULENCIAS

Aparecen equipos y desaparecen otros

Tras exhaustivo recorrido de supervisión al interior del Hospital General ’Doctor Aurelio Valdivieso’ de Oaxaca, personal de los Servicios de Salud hallaron 75 monitores y ventiladores instalados para atender a pacientes de COVID-19 que requieran hospitalización, no obstante, se continúa en la búsqueda y la contabilización de los más de 150 equipos de protección. Hasta el momento los faltantes consisten en 20 cubrebocas N95; 20 cubrebocas tricapa; 20 gafas médicas de seguridad o goggles; 20 pares guantes; 20 batas de protección y un equipo de transporte de muestras. El Hospital ha atendido solo un caso por COVID-19. La sustracción de este material, se suma al robo de siete ventiladores en el IMSS denunciado la Fiscalía General de la República en tanto la Fiscalía General del Estado hace lo propio…En tanto el director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que no se ha desbordado la demanda de servicios en la clínica 20 del IMSS en Tijuana y ya hay un equipo de epidemiólogos atendiendo la emergencia, hay buen diálogo con el gobernador Jaime Bonilla y de ninguna manera se ha rebasado la capacidad de atención del Seguro Social, eso es lo que se está haciendo, indicó…Murió en Tijuana el oaxaqueño Othón Cortés Vázquez, implicado en el asesinato del malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, estuvo en Almoloya de Juárez dos años acusado de ser el segundo tirador luego que Mario Aburto disparó y asesinó al sonorense; Othón se desempeñó como chofer Domiro García, jefe de seguridad del candidato presidencial sacrificado…’México está en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna, el Presidente debe de estar concentrado absolutamente en esos temas, no distraerse ni querer distraer. Pensar en México, no en él mismo’, escribió en las redes sociales el ex presidente Felipe Calderón, promotor del partido ’México Libre’…Poco le servirá a México –y sí a Trump- su pírrica victoria en la OPEP. El mercado petrolero está saturado, bajos precios y sobreproducción, además de la pandemia del coronavirus no hay para donde hacerse. En tanto tenemos otra gran deuda con el neoyorquino que ya le apretó las tuercas a la OMS…

