Covid-19 y el vacío de poder

Dos gobernadores –Hidalgo, Omar Fayad y Adán Augusto López, de Tabasco-, dos diputados federales: Tonatiuh Bravo y Jorge Alcibiades García, de Movimiento Ciudadano, han dado positivo en covid-19, lo cual, como cualquier ciudadano del mundo, puede ocurrir en cualquier momento, con la diferencia de que nuestros compatriotas tienen trato comunitario directo con la población.

Se trata del vacío de poder del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador y el que, por los adelantos tecnológicos, es posible llenarlos a Susana Distancia; pero siempre es conveniente, como ocurre en el país, la cercanía con la gente, cercanía con la cual está familiarizado y le resulta difícil no tenerla, al Jefe de la Nación.

Todo esto, necesariamente, provocará un vacío de poder que habrá de llenarlo de alguna manera. Las comunidades remotas poco acostumbradas al uso de los dispositivos móviles o fijos no podrá tener la cercanía o la presencia física, aunque lejana, de los gobernantes. Ni los gobernantes, desde sus centros de confinamiento, podrán llenarlas. Estamos ante una situación inédita, pero con adelantos tecnológicos que pueden sustituir esos vacíos.

A nivel estatal, con dos mandatarios infectados, se observa todo a la distancia. Se espera que el temible virus surgido en Wahan no escale otros niveles de poder porque estaríamos no sólo ante una crisis de salud, económica y financiera, sino ante una crisis política y un vacío de poder que cimbrará a la República y del que ningún partido ni ideología está al margen.

TURBULENCIAS

Material médico en todos los hospitales del IMSS

El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja, aseguró que esta semana todos los hospitales contarán con el material necesario para atender los casos sospechosos y confirmados por COVID-19 e indicó que la distribución privilegia los hospitales de referencia y reconversión que son los que recibirán a posibles casos de infectados, que en esta etapa de Fase II es de vital importancia que las autoridades sanitarias brinden información precisa, completa y oportuna. ’Nuestra obligación es fortalecer el diálogo entre los funcionarios del Instituto y todos los trabajadores, quienes también tienen la responsabilidad de estar informados’, e indicó que para capacitar y brindar atención especializada a los pacientes infectados, se han distribuido Guías para el uso del Equipo de Protección Personal durante la epidemia por COVID-19, donde se explican las características del material (bata, cubrebocas, googles, guantes no estériles, respirador N95 y gorros), así como los escenarios de uso apropiado...Continuando con su programa de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Tlaxiaco este uno de abril para inaugurar, ahora sí, el Hospital Regional de Especialidades en Tlaxiaco en donde, a decir del mismo primer mandatario, no dio tiempo de instalar el equipo que fue trasladado la madrugada del 20 de marzo en transporte aéreo del Ejército, por lo cual se pospuso la ceremonia. Hubo una propuesta de renta del equipo, la cual se desechó, no se concretó y se aplazó el evento. López Obrador ha dicho al respecto que: no dio tiempo instalarlo y se aplazó el evento…

