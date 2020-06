Covid, debate y nuevo préstamo

Con 400 mil muertes en el mundo, el origen y combate a covid-19 todavía se debate entre su origen y su combate. La ciencia no está a la altura de las circunstancias y aun cuando persisten otras epidemias ya cercanas, como la influenza, hay vacunas en cuya elaboración se tardaron años en realizarlas por la complejidad de su elaboración.

Y en esta realidad, entra al debate entre si es efectivo o no el uso del cubrebocas: para el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, científicamente no está comprobada su eficacia y quien desee usarlo que lo haga, pero siguiendo los cuidados al respecto, de lo contrario, hay el riesgo de contagio.

Esto porque se requiere buen manejo tanto en la colocación como en quitarlo, en su uso y en su cuidado. Si no se observan las reglas adecuadas, puede ser de alto riesgo para la persona que lo usa como para con las que tiene contacto, sin embargo, hay una sensación de confianza –como lo expresa la Dra. Alethse de la Torre, directora de Consida- que hace que las personas lo usen.

En nuestro país de nadie es la culpa de que tengamos una estadística de 13,511 defunciones y 48,273 casos sospechosos, las cifras no son reales, vienen de diferentes fechas. No hay tampoco certeza de la eficacia de las pruebas rápidas ni para cuando se vaya el virus o se descubra la vacuna para salir de este atolladero, lo que sí es cierto es que los 50 viajes a China demostraron que el presupuesto no es suficiente para atender la pandemia y hubo necesidad de recurrir a nuevos préstamo internacional…

TURBULENCIAS

Abandono de las refinerías

Durante su recorrido por el sureste, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el abandono de las refinerías en las que se robaron millones de dólares para su reconfiguración pero que finalmente quedaron hechas chatarra porque en anteriores sexenios se privilegiaba el negocio por encima del interés nacional. Con la rehabilitación de seis y la entrada en operación de la de Dos Bocas, habrá capacidad suficiente para satisfacer la demanda de gasolina en el país y dejar de importar el 75% del consumo nacional y México será autosuficiente en hidrocarburos, en tanto que la oposición exige se frenen esas obras y se destinen esos recursos –principalmente los relativos al tren Maya- para el combate al covid-19 que aumenta cada día el número de muertos y contagios…Durante su recorrido el presidente López Obrador destacó la capacidad de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y la honestidad del gobernador de Veracruz, Cuiltláhuac García, ambos cuestionados también por sus adversarios, que ven incapacidad y corrupción en el manejo de los asuntos de energía y el crecimiento de la delincuencia en el vecino estado, en tanto el senador Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, entró a la arena política en defensa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que encabeza un movimiento de gobernadores en contra del Gobierno central. El manejo futurista de la lamentable epidemia de covid-19 y la muerte de Giovanni López han resultado ser una eficaz bandera electoral para las aspiraciones presidenciales del mandatario tapatío…La saña con la que ha actuado y actúa la policía en contra de los ciudadanos lo mismo en la Unión Americana, en Guadalajara, la ciudad de México o Puerto Morelos, Quintana Roo, exhibe la necesidad de controlar y limitar la bestialidad de los uniformados a menos de que tengan línea de sus respectivos gobernantes o jefes policiacos, pero urge detener lo que puede traer más violencia entre ciudadanos y policías arbitrarios…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista