Covid desnuda la política mexicana

Dejar de luchar es empezar a morir.

Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino





Los líderes políticos de todos los países en el orbe, así como los científicos, están conscientes que todas las cifras que se manejan sobre los contagios y muertes por Covid-19 son falsas; son mucho más altas.



En esto intervienen muchos factores que van desde el comportamiento del coronavirus, hasta motivos políticos y de incapacidad científica en estadística; esto quiere decir que es difícil conseguir la información en los sitios más recónditos y lejanos de una nación.



Claro, también existe la mala fe de los burócratas que no se quieren ver incompetentes en la lucha contra ese virus asesino.

Esto lleva a la humanidad a reflexionar sobre la certeza en el manejo de los protocolos para contener el número de infectados y muertos a consecuencia de la pandemia. Los humanos vemos la mitad de la realidad.



Por ello, contamos con pocas opciones para poder enfrentar la epidemia en cada una de las naciones.



Hugo López Gatell, cuando habla de su estrategia centinela no se plantea un mecanismo realista que pueda ser usado por los científicos mexicanos. Demuestra la pobreza de conocimiento de nuestros científicos enquistados en la burocracia.

Esta pandemia, dejó desnuda la política científica del país, donde nuestros mejores soldados contra el virus, no tienen a su alcance las mejores herramientas porque regalamos dinero por razones electorales, en lugar de brindar a nuestros médicos y especialistas (que le ha costado mucho dinero en su preparación al Estado mexicano), las herramientas para encontrar soluciones a la gran crisis sanitaria que vive el país y, que definitivamente, se incrementará en estos días.

No se invirtió en ciencia, ni investigación tecnológica y médica.



Esto, gracias a la deficiencia de todos los gobiernos mexicanos, tanto priistas, como panistas, perredistas y ahora morenistas. Todos prefieren tomar el dinero y comprar votos.



Todo esto nos debe llevar a la reflexión sobre el camino que debemos tomar los mexicanos: seguir manteniendo a la clase política y que con nuestro dinero compren voluntades electorales, o convertirnos en una gran nación, auténticamente líder en el mundo.



Hoy a los mexicanos se les conoce como delincuentes, abusivos, narcotraficantes. Esto gracias a los jilgueros de la Cuarta Transformación como Epigmenio Ibarra. Necesitamos transformar nuestra imagen para las próximas generaciones, porque éstas simplemente nuestros políticos la arruinaron.



La pandemia desnudó la política mexicana; sus errores y deficiencias. Pero, lo más grave encueró el sistema sanitario y la estupidez más grande de nuestra clase burócrata desde hace medio siglo.

Los políticos gastaron y no invirtieron en salud, ni en investigación, ciencia y tecnología. Hoy, dependemos de los poderosos países que si cobijaron a sus científicos, para que los den como limosna ventiladores, aparatos para atender a contagiados y, hasta los medicamentos.



Triste realidad de nuestro país, gracias a los políticos.



PODEROSOS CABALLEROS: Telefónica, al mando de Camilo Aya, inyectó un total de 460 millones de euros en su división mexicana durante el pasado año, un periodo complicado para la empresa aquí. Telefónica posiblemente ponga a la venta sus participaciones accionarias en el país, debido a la complicada situación de la competencia local.



Según indicó José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en la rueda de prensa el año pasado, posterior a la presentación de resultados, el país azteca ’es un activo con el que no estamos contentos. Y, la situación no ha mejorado.



*** La economía mexicana tiene su peor baja en once años al caer 2.4% anual en el primer trimestre. Va en paso firme de caer entre 7 y 12 por ciento al final de este año. *** Pero, mientras tanto se desgranan negativamente los pronósticos. JP Morgan prevé una contracción del PIB de 8.4% en 2020.



*** Una buena noticia para gastar en medicinas e insumos, mucho más que la rifa del avión presidencial. Ingresos tributarios superaron más de 48 mil millones de pesos lo programado en el primer trimestre. *** Por cierto, el domingo es Día de las Madres. Si tienes madre, no la visites, ni hagas fiestas. Habrá tiempo para ello. Ahora protégela y no te le acerques, si no vives con ella.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: FundaciónGIN, que preside Raúl Beyruti, entregó despensas a personas vulnerables en la Ciudad de México y en Totolapan, Morelos, a través de la fundación Échale. Con Niños y Adolescentes en Armonía A.C. y el proyecto NABAWA, entregó kits de cubrebocas y caretas para protección de personal médico en instituciones como el Antiguo Hospital Civil ’Fray Antonio Alcalde’, Nuevo Hospital Civil ’Doctor Juan I. Menchaca’, Centro Médico de Occidente del IMSS, Hospital General de Occidente Guadalajara, Zoquipan y Hospital General Regional 46 del IMSS.

