COVID: modelos matemáticos con bases erróneas

La guerra de las cifras la tienen perdida

• 4T se niega a escuchar a la experiencia

• López Gatell, su papel de ’filtro social’

• Reapertura requiere un acuerdo nacional



Ser joven y no luchar es una contradicción y hasta genética.

Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino.





En el noticiero que conduzco todas las noches, de lunes a viernes, en MVS Noticias, cuatro ex secretarios de Salud, de sexenios anteriores, coincidieron en asegurar que la metodología para obtener las cifras oficiales de la Cuarta Transformación, es equivocada.



José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorivski, Julio Frenk y José Narro Robles, todos de este milenio; todos de indudable fama como médicos y científicos, cuestionaron los números que proporciona el vocero de la lucha contra la pandemia, Hugo López Gatell.



Todos ellos aseguran que la cifra de enfermos, contagiados, y muertos, es superior al que dan oficialmente. López Gatell no los oyó y mucho menos los escuchó. Fueron parte del paisaje, a pesar que no sólo en mi programa de radio, sino en varios medios lo difundieron.



Y, tienen razón. En el Gobierno lo saben, perfectamente. El problema de origen, no sólo es de índole político sino de una actitud miserable de las autoridades sanitarias de no contratar a especialistas en estadística. Por ello, los modelos matemáticos que tanto cacarea el vocero de la pandemia, pueden ser totalmente imprecisos. Si la base de datos falla, entonces el resultado también; eso es matemáticas.



Pero, parece ser que López Gatell no entiende su papel en esta pandemia. Podrá darle todos los apapachos el presidente López Obrador, pero la verdadera función del subsecretario es la de un filtro informativo. No será el héroe de la pandemia. Será todo lo contrario, sobre quien recaigan los retrasos en la toma de decisiones, quien miente en las cifras y, lo peor de todo, en los malos consejos que dio por quedar bien con su jefe máximo.



Si alguna vez pensó que sería Presidente de la República, cada día se da cuenta que su vida como burócrata es limitada; tan limitada como la de su jefe inmediato, Jorge Alcocer. Eso lo debe diferir quien hoy es un peón sacrificable en el tablero político del país. López Gatell, es un filtro social, que podrá ser tirado o reutilizable, de acuerdo a los intereses del grupo en el poder.

La semana pasada tanto los comentarios de los exsecretarios de Salud, quienes han ocupado posiciones en organismos sanitarios internacionales y la academia, así como los análisis de varios periódicos de gran influencia internacional, como The Wall Street Journal, New York times, Washington Post, El País, entre otros, donde también cuestiona la veracidad de los datos que de López Gatel, también cimbraron las estructuras de credibilidad del gobierno de López Obrador.



López Gatell dice que tiene un trasfondo electoral esas críticas y niega que sean imprecisas. Pero, al mismo tiempo es dubitativo. Acepta que las cifras son imprecisas y al mismo tiempo dice lo contrario.



Lo único cierto es que la sociedad exige mayor precisión en la información, cueste lo que cueste. Que ya no gasten hasta el hastío en las futuras elecciones y que todo se enfoque en lo inmediato: la salud de 130 millones de mexicanos. López Obrador sabía que le dejaban sus antecesores (desde Luis Echeverría hasta la fecha) un sistema de salud en ruinas. La responsabilidad de él era levantarlo de inmediato.



El COVID, ojalá, y haya removido la palabrería contra los del pasado y reconstruya al país. Los resultados a año y medio del morenismo en el poder, es un deterioro mayor en los niveles de bienestar real de los mexicanos.



PODEROSOS CABALLEROS: ’Para llegar a la reapertura de la economía se requiere de un acuerdo nacional para la Reactivación Económica, en donde en la toma de decisiones esté presente el sector privado’, estimó Javier Treviño, director General de Políticas Públicas del CCE. Si bien los programas sociales del gobierno son buenos, esto no basta, dijo durante la mesa redonda ’Futuro laboral tras el COVID-19 ¿Oportunidad o desastre?’, organizada por TallentiaMX. Es importante incentivar las cadenas de valor y enseguida enfocarse en las medidas de reapertura. En la recuperación, explicó, la subcontratación será una práctica estratégica para volver al trabajo y recuperar empleos.



*** Nadie frena los ataques a personal médico.



Mientras están más interesados en el lucimiento de los políticos, no usan los tiempos para crear conciencia. Lo peor es que ni siquiera los artistas mexicanos, en un afán creativo, se unen para hacer un homenaje a nuestros médicos, enfermeras, personal de salud y los que limpian los hospitales. Son unos héroes que sí harán historia. Al médico desconocido.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: FORD, bajo el liderazgo en México de Héctor Pérez, producirá en sus instalaciones una versión más simple del ventilador que actualmente comercializa GE Healthcare, que preside Keiran Murphy. Las primeras mil unidades se probaron y aprobaron. Esperan producir 100 mil semanales en este año para llenar las necesidades de varias naciones. Una meta muy ambiciosa que llegará para quedarse ya que los enfermos de Covid crecerán en los próximos meses y quizá años, ya que no será erradicado en el corto y mediano plazo.

