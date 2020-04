Desde el portal

Ángel Soriano

Covid y libertades individuales

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expresó su preocupación por que las restricciones sanitarias implementadas para contener la propagación de covid-19 ’tocan’ las libertades individuales, lo cual no es conveniente en un estado de derecho, y más cuando estamos lejos de imponer limitaciones en un estado democrático.



También, la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que no debe suprimirse la libertad de tránsito en el país y que las medidas deben ser de convencimiento y voluntarias, sin imposiciones de fuerza, como ha ocurrido en algunas regiones del país, donde se han registrado golpes entre autoridades y ciudadanos.

López-Gatell señala que la intervención de la fuerza pública para someter a un ciudadano que no acate las disposiciones sanitarias puede resultar contraproducente, pues si la persona es portador del virus lo trasmitirá a sus captores y éstos a su vez a sus compañeros o familiares, por lo cual esas medidas de imposición autoritarias deben evitarse. En 340 municipios del país está restringido el paso.



Desde luego que están en su derecho las comunidades, ciudades o países de imponer restricciones de acceso o de salida, pero no caer en acciones de persecución contra quienes por omisión, indiferencia o irresponsabilidad evaden los dispositivos sanitarios. Hay pues mucha tarea que realizar, sobre todo cuando un 90% de los 32 estados del país incumplen con reducir la movilidad y, en algunas regiones, son indiferentes.



TURBULENCIAS



Va Horacio Duarte a Aduanas

Definido como el monstruo de 100 cabezas, a la dirección de Aduanas va el ahora ex subsecretario del Trabajo Horacio Duarte, uno de los abogados de más confianza del presidente López Obrador, con la nada fácil tarea de acabar con la corrupción, en uno de los rubros donde ese mal es tan antiguo como los mismos vicios de la humanidad…



El sector patronal reforzó su equipo antigubernamental con la renta del ex secretario del Trabajo de Felipe Calderón, Javier Lozano, como vocero especial y ’va con todo’ en la defensa de las instituciones democráticas y republicanas de acuerdo a la instrucción del dirigente Gustavo de Hoyos…



Parece ser que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien junto con la directora del Conacyt, María Elena estuvieron con la guerrerense Irma Eréndida Sandoval tres días antes de que diera positivo a covid-19, la librará luego de que se explicó que el crédito del BID-Invest no compromete al Tesoro Nacional y que es un acuerdo empresarial con la línea financiera para el sector privado de la institución financiera. Es decir, no se hizo nada al margen de la Ley ni por encima de la autoridad presidencial…



Curiosamente los hospitales ’fifí’ se reportan al máximo de su capacidad e impiden el acceso más allá del estacionamiento a los ingenuos que buscan atención médica contra el covid-19 de acuerdo al convenio firmado con el Gobierno Federal.



Los letreros de ’cupo lleno’ se observan lo mismo que en el ABC que en el Español y Médica Sur…Organizaciones sociales, no gubernamentales y comunidades indígenas, manifestan ’total rechazo a la sigilosa pero persistente ejecución gradual del llamado ’Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Corredor y Tren interoceánico’, manteniendo nuestra exigencia de su inmediata cancelación, por constituir un grave atentado, en contra de la Naturaleza, de los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Pueblo Negro, de la Soberanía Nacional y de la supervivencia de las generaciones futuras de la región del Istmo y de todo nuestro país’…



