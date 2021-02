Covid y seguros de gastos médicos

Si usted cree que al poseer un seguro de gastos médicos tiene garantizado un lugar en la red de hospitales privados que operan con dichas aseguradoras, prepárese, porque no es así. Comprobar lo anterior en momentos tan difíciles donde la vida está en juego, es una experiencia sorpresiva, desconcertante y dolorosa para quienes nos ha tocado vivirlo.

Déjeme narrarle una historia de la vida real relacionada con una situación así. Apenas la semana pasada a un familiar muy cercano se le detectó covid, por lo que, debido a la evolución del padecimiento, su médico le recomendó de manera inmediata buscar internarse y recibir atención médica en un hospital.

Toda la familia nos dimos a la tarea de buscar un espacio en los distintos hospitales privados con la esperanza de encontrar un lugar, lo cual resultó imposible a pesar de contar con un seguro de gastos médicos, el cual extrañamente no garantiza la atención hospitalaria en estos casos, lo cual ocasionó un shock en la familia y un desencanto hacia supuesta protección que te brindan los seguros médicos.

Todos los hospitales privados a los que acudimos se encontraban ocupados a su máxima capacidad. Buscaron en los estados vecinos (Morelos, Puebla, Estado de México) y la respuesta fue la misma: ’no tenemos un solo espacio’, salvo en un hospital de Estado de México, donde ofrecieron anotarla en la lista de espera, no sin antes solicitar que les depositaran 500 mil pesos para hacerse acreedor de este espacio. Tal vez sea la situación inédita, pero fue desagradable la sensación de indefensión que sufrimos.

Aquí surgen varias preguntas: ¿sabrá el gobierno federal que los servicios de salud en los hospitales privados se encuentran totalmente colapsados? ¿Qué puede hacer una persona que pagó puntualmente su seguro de gastos médicos y no tiene respuesta? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las aseguradoras o de los hospitales?

Al respecto, alguien me decía: —si no me atiende mi seguro por las causas que sean, me tienen que devolver mi dinero. Sin duda un tema harto complicado en los días más terribles de la pandemia.

Después de un largo peregrinar, tocamos las puertas del Centro Médico Naval dependiente de la Secretaría de Marina, donde encontramos un espacio para brindar a nuestro familiar la atención debida.

Comprendimos que no es fortuito que a la Semar se le considere la institución mejor evaluada en el país. Hoy, resultado de la demora en internarla, mi familiar se debate entre la vida y la muerte.

Esperamos en Dios y en los buenos oficios de los médicos y enfermeras que la atienden pueda salir adelante. ¿Se imagina usted cuántos mexicanos padecen el mismo viacrucis?

Algo urgente tenemos que hacer.