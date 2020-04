Covit19 cobra otra vida en la FGJEM primero en Texcoco ahora en Chimalhuacán

Chimalhuacán. – Pierde la vida agente del ministerio público diagnosticado por COVID-19, Silvia Ramírez, quien estaba adscrita al Centro de Justicia de Chimalhuacán, se encontraba internada en el ISSEMyM de Tlalnepantla, luego de ser diagnosticada como positivo a Covid-19.



Este es el segundo caso registrado y que a causado la muerte a personal de Ministerio Público, el primer caso fue registrado en el municipio de Texcoco, hecho por el cual trabajadores de la Fiscalía piden al Fiscal General del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, los dote de mascarillas, caretas, y trajes protectores para poder atender a la ciudadanía sin correr riesgos.



Agentes del ministerio público se quejan de que no hay ningún protocolo para brindar sus servicios a la ciudadanía, sin que se expongan, ya que al parecer sólo les asignan un cubre bocas por turno.



Empleados de la Fiscalía, expresan que no basta solo con sanitizar las instalaciones, ya que la gente acude diariamente a levantar denuncias o a darle seguimiento, por lo que sus vidas están en riesgo de contraer covid-19, no es el primer caso reportado de agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación que han sido contagiados de Covid-19, es por ello que solicitan equipo para continuar laborando con seguridad.