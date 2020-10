CPP reconoce a 16 periodistas de Guerrero

(Carta a Don Héctor)



ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE, EL CLUB Primera Plana, en un evento simultáneo a nivel nacional, y encabezado por su presidente José Jesús Uribe Ortega, entregó los Reconocimientos a la Trayectoria Periodística, precisamente para reconocer la labor de comunicadores en todo el país. En el caso de Guerrero, el evento de entrega fue realizado en el Auditorio del Palacio de la Cultura en Chilpancingo, siendo presidido por Pepe Arroyo. Como invitados especiales asistieron el secretario de Cultura, Mauricio Leyva, además con la representación del gobernador Héctor Astudillo Flores; el presidente de la CDHEG, Ramón Navarrete; el presidente del Colegio de Comunicólogos del estado, Fernando Agüero, y el subsecretario de Cultura, Jesús López.

El autor de Epístolas Surianas, fue quien dio la bienvenida al citado evento de entrega de reconocimientos entre pares, es decir, entre periodistas. Éste es el texto de Bienvenida a 16 comunicadores galardonados de Taxco, Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.

Buenas tardes, compañeros periodistas de Taxco, de Iguala, de Acapulco, de Zihuatanejo, y por supuesto de Chilpancingo, a esta entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística en su edición 28 que realiza el Club Primera Plana.

Bienvenidos a Chilpancingo, capital de nuestro estado de Guerrero, Cuna del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación, y de la primera capital de la América Septentrional.

Bienvenidos a este recinto, el Auditorio del Palacio de la Cultura, y sede de la Secretaría de la Cultura de nuestro estado. Bienvenido, por supuesto, el representante personal de nuestro gobernador, el Licenciado Héctor Astudillo Flores, a quien le enviamos nuestro saludo. El gobernador Astudillo Flores, como todos sabemos, rindió el martes pasado, su quinto Informe de Gobierno ante el Congreso del estado.

Su representante es de gran lujo; el escritor, poeta y dramaturgo, el Maestro Mauricio Leyva Castrejón, bienvenido a este evento que de manera simultánea se realiza en todos los estados del país, presidido por el Maestro y Licenciado en Periodismo, José Luis Uribe Ortega, lo preside, Presidente del Club Primera Plana.

Doy la bienvenida al Maestro y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Ramón Navarrete Magdaleno, defensor también de los periodistas. Un gran amigo. Gracias por su presencia.

Bienvenido el presidente del Colegio de Comunicólogos del Estado, el Doctor Fernando Agüero Mancilla. Y bienvenido también el subsecretario de Cultura, Jesús López Baza, mi paisano además.

Por supuesto, pido un aplauso para nuestro amigo periodista José Arroyo, Pepe Arroyo, delegado en Guerrero del Club Primera Plana, y responsable en nuestra entidad, de la entrega de los reconocimientos de este evento.

’Estimados periodistas, e invitados especiales, amigos todos…

’Cada año, el Club Primera Plana, la organización de periodistas más longeva del país, y de mayor prestigio de cuantas existen en México, realiza su tradicional Entrega de Reconocimientos a la ’Trayectoria Periodística en un evento que se realiza en la Ciudad de México, a la que concurren compañeros comunicadores de los 32 estados.

’Sin embargo, por la situación sanitaria en la que nos encontramos, el Club Primera Plana decidió se entregaran en los estados, en actos pequeños, guardando todas las medidas de prevención pertinentes, a fin de evitar el contagio y la propagación del Coronavirus.

’Ése es pues el motivo de este encuentro, en el que nos honramos con su presencia, a fin de reconocer la Trayectoria Periodística, en esta ocasión, de 16 compañeros, con 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años en el ejercicio del oficio más bello del mundo, como lo definiera el gran Gabriel García Márquez, quien además de escritor, como ustedes saben, fue un maestro del periodismo.

’La entrega, el Reconocimiento que hoy se hace, es entre pares, es decir, un reconocimiento entre periodistas, porque, qué mejor que los periodistas se reconozcan entre sí, porque nos reconocemos como tal. Es decir, aquí todos nos reconocemos como periodistas.

’Por supuesto, todos los reconocimientos son importantes, de eso no hay duda. Pero ni duda cabe que el reconocimiento más valioso es entre iguales, entre compañeros del mismo oficio y profesión.

’Lo puntualiza nuestro Presidente del Club Primera Plana, el Maestro José Luis Uribe Ortega: los reconocimientos son entregados entre pares, es decir, de periodistas a periodistas, con el fin de manifestar, además, la solidaridad y el espíritu de unidad que existe en el gremio periodístico en tiempos de epidemia sanitaria, y su finalidad es dignificar el ejercicio de esta riesgosa y noble profesión.

’En tiempos en que el ejercicio periodístico y el gremio periodístico sufren además embates en diversos frentes, poniendo en peligro la libertad de prensa y de expresión, derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, vale la pena hacer un llamado a la unidad, por sobre las diferencias, que ciertamente son válidas.

’Desde aquí nos solidarizamos con nuestros compañeros que hoy por hoy son hostigados y amenazados, como ocurre con los de Iguala.

’Quiero terminar diciendo que los periodistas, como tal, cumplen una función social, que es la de informar con veracidad, con objetividad y con apego a la verdad. Contamos y publicamos lo que ocurre, lo que sucede. Los periodistas no son adversarios, mucho menos enemigos de nadie. Y en los conflictos, no tomamos partido.

’Exigimos pues respeto a nuestra actividad. A nuestra responsabilidad social, y a nuestra integridad al igual que la de nuestras familias. Bienvenidos compañeros a este acto de entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística. Bien merecido lo tienen. Nuestro reconocimiento a todos. Honor a todos ustedes. ¡Honrar, honra’!

Gracias a todos los compañeros periodistas asistentes, galardonados y acompañantes, y a quienes cubrieron el evento. Gracias a nuestros invitados especiales. ¡Port supuesto, gracias al grupo de música regional Los Nopilches de Guerrero, también invitados especiales!

