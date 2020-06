CRE recorta a 40% de su personal en medio de crisis por Covid-19

Mientras el país enfrenta uno de los peores momentos de desempleo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) recortó a 40% de su personal, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría recortes en el sector público durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.



El regulador que encabeza Vicente Melchi despidió a 200 personas, contaron a Forbes México fuentes que prefirieron el anonimato.



Los despidos se concentraron en las áreas de regulación, tarifas y mercados, tanto de gas natural, hidrocarburos y electricidad.



Los empleados acudieron hoy a las oficinas de la CRE para recoger sus pertenencias y firmar el término de sus contratos entre el mediodía y las 15:00 horas.



’No tenemos liquidación, nos vamos con nada. Lo que teníamos era el seguro de separación individualizado y el de gastos médicos mayores, pero nos lo quitaron en diciembre de 2018’, detalló una de las personas despedidas que pidió no ser identificada.



Incluso las personas consultadas temen que no reciban el aguinaldo que les corresponde porque el presidente dijo que los trabajadores del sector público no recibirán dicha prestación por ley.



La pandemia de Covid-19 ha matado a 27,000 mexicanos mientras las autoridades sanitarias enfrentan más de 220,000 contagios. Los efectos por la parálisis incluyen millones de personas desempleadas y en la informalidad.



El presidente López Obrador ha criticado a los reguladores energéticos por considerarlos burocráticos. Unas semanas después de su llegada al poder, su gobierno recortó en 30% el presupuesto de las entidades que vigilan y regulan al sector de hidrocarburos, petrolíferos y electricidad.



Meses después, tras una guerra de declaraciones por sus propuestas de comisionados, el entonces presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, renunció en junio de 2019, después de que su gobierno inició una investigación por conflicto de interés y lavado de dinero en su contra.



Los empleados contaron que los recortes presupuestales violaban sus horarios laborales, además de que se incumplían los tiempos legales de las disposiciones del regulador, incluso que el órgano de gobierno bloqueaba temas para no votarlos en las sesiones.



’Ahora con tantas personas menos, la CRE va a ser inoperante’, comentó una de las personas con conocimiento del tema.



