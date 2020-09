Crea clínica para dar atención médica y sicológica a pacientes con Covid-19, en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 14 de septiembre del 2020.- Más de 500 casos por problemas respiratorios han sido atendidos, desde el pasado mes de marzo y hasta la fecha, luego de la creación de un consultorio especializado de enfermedades respiratorias del DIF de Ecatepec, entre ellos cerca de 300 que resultaron positivos al virus de Covid-19.



El presidente municipal de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras informó que en esta unidad médica se atiende a personas que presentan síntomas sospechosos de Covid-19 mediante un protocolo de salud que permite la detección de casos positivos y la aplicación de las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad a más personas.



La presidenta honoraria del DIF, Esmeralda Vallejo Martínez, agregó que desde el arranque de la pandemia por coronavirus, el gobierno de Ecatepec puso en marcha este consultorio, atendido por dos médicos, un sicólogo y el área de enfermería, además de implementar otras medidas con el objetivo de reducir la propagación de contagios en el municipio.



Los médicos Daniel Orozco Fuentes y Jazmín del Carmen Martínez Arteaga han atendido desde inicios de la pandemia casos que se han convertido en historias de éxito, pues en su gran mayoría los pacientes positivos a Covid-19 que acudieron al consultorio mejoraron con tratamientos deambulatorios en sus domicilios.



Orozco Fuentes informó que la mayoría de los pacientes positivos al virus Sars Cov-2 manifiestan en los inicios cuadros neumónicos, lo que alerta al personal médico, debido a que no es temporada de neumonía, además de que este padecimiento no es común en gente joven.



"No es temporada de neumonía, pero a nivel mundial hay una enfermedad que está causando neumonía, por lo que es muy probable que se trate del virus Covid-19", dijo el médico, quien consideró que éste sería el primer alertamiento para brindar tratamiento al paciente.



Añadió: "Ahorita se viene un cambio importante, que es el cambio estacional y con ello la presencia de casos de influenza, que nos podría complicar el tratamiento en casos de Covid-19 o influenza, pues son virus muy diferentes y que requieren de tratamientos muy específicos".



Martínez Arteaga aseguró que los tratamientos que emplean para focos neumónicos y con corticoesteroides han respondido bien, inclusive en casos de pacientes con coronavirus confirmado.



Sin embargo, recomendó que en caso de presentar sintomatología atípica como temperatura superior a 38.5 grados, dolor de cabeza y tos frecuente es necesario acudir con un especialista y evitar automedicarse.



"Hemos atendido parejas en los que uno de los dos resultó positivo a coronavirus. Depende mucho del sistema inmunológico de los pacientes, si hay buenas defensas el Covid pasa como si nada y no hay contagios", expresó.



Además de la atención médica, el consultorio de enfermedades respiratorias brinda también atención sicológica a cargo del especialista Fernando Matamoros Pérez, quien de manera complementaria trata el estado anímico de los pacientes con coronavirus confirmado o sospecha de padecerlo.



Actualmente el consultorio especializado en enfermedades respiratorias atiende hasta a 25 personas diarias, a diferencia de los meses de junio y julio, cuando se vivió el pico de contagios de la pandemia y recibió hasta 60 pacientes con algún padecimiento respiratorio.



Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono de la clínica de especialidades 55 5116 7494.