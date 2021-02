Crea COPARMEX CDMX Club de inversionistas para generar empleos

INFONAVIT arranca el año colocando más créditos que el año pasado



Como parte de la estrategia de recuperación económica y de empleos en la Capital, el Centro Empresarial de la Ciudad de México creó un plan de apoyo para emprendedores, micro y pequeñas empresas para que desarrollen sus ideas de negocio y las consoliden a través de un Club de Inversionistas COPARMEX CDMX.







Es una de las acciones que se suma al proyecto de Oportunidades de Negocio y Ayuda Mutua que el Centro Empresarial ha desarrollado como respuesta ante la crisis económica, el cierre de negocios y la pérdida de empleos en la CDMX provocada por la pandemia de COVID 19.

El Club de Inversionistas está conformado por empresarios miembros de la COPARMEX, quienes han decidido invertir en emprendimientos de alto potencial y así apoyar el ecosistema emprendedor de México. El Club realiza inversiones de capital semilla en emprendedores, micro y pequeñas empresas seleccionadas, además, acompaña este capital con asesorías y conexiones para el desarrollo de los proyectos invertidos.



El ecosistema emprendedor genera también muchos beneficios a los inversionistas quienes a través del Club pueden acceder a oportunidades de alto potencial en etapas tempranas diversificando su portafolio de inversiones, actualizarse en temas estratégicos de innovación, aprender nuevos modelos de negocio y profesionalizarse como ángeles inversionistas a favor de economías circulares.



De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Emprendedores de México, que consistió en entrevistar a 102 emprendedores entre agosto y septiembre en los 32 estados del país, se encontró que uno de los principales motivos de fracaso para un emprendedor es desconocer el mercado, seguido de una mala administración del negocio. También se tuvo como hallazgo que otros factores que afectan el desarrollo de los nuevos negocios son no contar con alternativas de financiamiento, una enredada estructura tributaria y la burocracia. De igual manera, 7 de cada 10 emprendedores manifiesta haber iniciado una empresa que ha fracasado.



Este esfuerzo se integra al que se realizó con el lanzamiento de CONECTA, Plataforma de Ayuda Mutua, herramienta que busca ofrecer liquidez a empresas en riesgo de desaparecer a través de la intermediación con diversas fuentes de financiamiento y el que ha presentado hasta 155 empresas registradas.



En ese sentido, quienes integran COPARMEX Ciudad de México consideran que es indispensable apoyar mediante sus diversas comisiones e iniciativas a quienes deciden iniciar un negocio y se espera que en este 2021 se apoyen -al menos- a 100 emprendimientos o negocios de reciente creación para consolidarlos y volverlos competitivos.



Cualquier empresario interesado en formar parte del Club de Inversionistas COPARMEX CDMX o emprendedor en búsqueda de apoyo y capital inteligente para crecer su proyecto podrá consultar las bases en www.coparmexcdmx.org.mx



INFONAVIT ARRANCA 2021 COLOCANDO 14% MÁS CRÉDITOS QUE EN 2020



Durante el primer mes de 2021, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) registro un arranque intenso, pues otorgó 26 mil 830 créditos, lo que significó una derrama económica de 9 mil 039 millones de pesos, garantizando el acceso continuo de las mexicanas y mexicanos a una vivienda adecuada y contribuyendo a la reactivación económica de México.



En comparación con la dinámica observada en el arranque de 2020, el Instituto registró un crecimiento de 14% en el número de créditos colocados y de 8.6% sobre el monto de financiamiento ejercido, posicionándose como el segundo mes de enero con mayor dinamismo en los últimos cinco años, sólo por debajo de 2019, fecha de inicio de la actual administración. El resultado cobra relevancia y refuerza la solidez financiera del Infonavit incluso en un contexto de desaceleración económica a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19 del año pasado.



Del total de créditos, 69.2% se ejercieron para la compra de una vivienda nueva o existente y 30.8% para mejoramiento o ampliación del inmueble.



El 55% de los créditos otorgados fueron a trabajadores que ganan menos de 4.1 UMA (Unidad de Medida y Actualización), es decir, 11 mil 170 pesos; con lo cual se beneficia a las personas de menores ingresos en línea con el fin social y naturaleza mutualista del Infonavit.



El 53.7% de la actividad crediticia, medida por número de financiamientos ejercidos durante el mes, se concentró en siete estados: Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Guanajuato; que en conjunto alcanzaron una derrama económica de 4 mil 898 millones de pesos….



EN TIEMPO RÉCORD, LIBERA FOVISSSTE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA ESTE AÑO



En un hecho histórico y a prácticamente un mes de haber iniciado el año, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) liberó la totalidad de los folios de créditos ’Tradicionales’ mediante el Sistema de Puntaje 2021, lo que además de beneficiar a los derechohabientes, ayudará a la recuperación económica y a la generación de empleos en el país, beneficiando a los trabajadores y sus familias.



Por instrucciones del Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Agustín Gustavo Rodríguez López, a partir de este día ya están liberadas las 67 mil 910 solicitudes inscritas que estaban pendientes de autorización.



En total, 97 mil 910 trabajadores al servicio del Estado se registraron para obtener un financiamiento y adquirir una vivienda nueva, usada, para construcción o redención de pasivos para este 2021.



De esas 97 mil 910 solicitudes, 15 mil fueron liberadas el 19 de noviembre del año 2020 y 15 mil más el 11 de enero pasado.



Y este 3 de febrero están siendo liberadas las restantes 67 mil 910 solicitudes inscritas, por lo que en un tiempo récord fueron autorizados todos los folios para que así los derechohabientes tramiten su crédito a la brevedad, lo que representa un hecho inédito en la historia del FOVISSSTE.



Así, los trabajadores ya no tendrán que esperar a que sus peticiones para acceder a un financiamiento sean autorizadas paulatinamente en el transcurso del año.



Los folios de los créditos liberados pueden ser consultados vía electrónica en el link www.gob.mx/fovissste/documentos/lista-de-resultados-del-otorgamiento-de-creditos-tradicionales-mediante-el-sistema-de-puntaje-2021.



Las solicitudes de financiamiento liberadas este día no tienen plazos de cancelación hasta nuevo aviso, con lo que los trabajadores tendrán tiempo suficiente para seleccionar la vivienda que mejor les convenga.



El Vocal Ejecutivo afirmó que nunca antes había sido tan fácil obtener un crédito FOVISSSTE ya que fueron agilizados los trámites y se redujeron los tiempos para su autorización.



Esa acción, enfatizó, confirma la estabilidad financiera del Fondo y que su labor no se detiene a pesar de la pandemia por COVID-19, además de que representa un fuerte apoyo para el sector de la vivienda del país y a las sub ramas que lo conforman.



Recordó que el programa de financiamiento 2021 del FOVISSSTE contempla una derrama económica de 38 mil 18 millones de pesos que coadyuvarán a la generación de 634 mil 904 empleos directos e indirectos en el país.



’Con esta medida se apoya al patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, así como a la reactivación de la economía a través de la industria de la vivienda, en donde intervienen peritos valuadores, notarios públicos, desarrolladores, trabajadores de la construcción y diversos proveedores’, sostuvo Rodríguez López.