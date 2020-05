Crean albergue para resguardar a mujeres y sus hijos víctimas de violencia

Ecatepec, Méx., a 22 de mayo.- El gobierno de Ecatepec tiene lista la Casa de Pernocta ’Petra Herrera’, ubicada en Ciudad Cuauhtémoc, la cual albergará a mujeres y sus hijos víctimas de maltrato durante el confinamiento en los hogares por la emergencia sanitaria del Covid-19.



El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras puso en marcha este proyecto ante el incremento en los casos de violencia al interior de los hogares a partir del inicio de la emergencia sanitaria.



Grisel Barrientos González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), afirmó que la Casa de Pernocta tiene la peculiaridad de que recibirá a familias completas, es decir a la mujer violentada y sus hijos, a las que buscarán redes de apoyo y empleo, para empoderarlas.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras instruyó la rehabilitación de instalaciones del Immig para convertirlas en la Casa de Pernocta, toda vez que aumentaron las denuncias de violencia intrafamiliar por la cuarentena recomendada por autoridades de Salud para enfrentar la emergencia sanitaria.



El Immig cuenta actualmente con un Centro de Pernocta en el Centro de Atención a Personas Víctimas de Violencia y Personas Desaparecidas (Capevide), ubicado en San Cristóbal, el cual es un espacio reducido, con 12 literas, por lo que es insuficiente.



Barrientos González relató que ’derivado de este confinamiento se ha elevado en un porcentaje bastante considerable el tema de la violencia en casa y no nos vamos a dar abasto con el Centro de Pernocta, atendiendo además a las medidas de sana distancia no podemos aglomerar a las mujeres en un tema de tener a más de seis personas’.



Agregó: ’El presidente municipal Fernando Vilchis instruyó que también se realice esa acción de inaugurar, rehabilitar ese albergue para estar en condiciones inmediatas de sustraer a las mujeres de sus domicilios, donde corren peligro, para poderlas salvaguardar’.



Dijo que la Casa de Pernocta ’Petra Herrera’ podrá recibir hasta a 50 personas, por lo que atenderá a mujeres con sus hijos y la intención es no separar a las familias, como ocurre en otros albergues.



’Estamos esperando que no nada más (atienda) a mujeres del municipio, dado que en otros municipios no hay y que son albergues de máxima seguridad, que necesitas cumplir miles de protocolos para tener acceso a un albergue, entonces te limita demasiado que tú tengas esa posibilidad de resguardar tu integridad física con tus hijos’, afirmó.



Añadió: ’Los albergues te dicen ‘si tienes hijos mayores de 17 años o 14 años no puedes’. Entonces dices ‘vengo de un entorno violento, obviamente estoy huyendo con ellos’, ¿cómo te van a separar de ellos?, porque te dicen ‘tú al albergue y tus hijos a otro lado’, creo que estamos revictimizando a las víctimas, las volvemos a violentar y lo que busca esta casa es albergar a familias completas, a la mujer violentada con sus pequeños hijos y buscar de manera inmediata su red de apoyo, pero también el tema de buscarle un empleo y empoderarle’.