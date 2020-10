Crean estrategia para que deportistas con discapacidad tengan un retorno seguro a sus entrenamientos

Inician macro ciclo deportistas con discapacidad en el Estado de México.



Zinacantepec, Estado de México, 2 de octubre de 2020. Poco a poco las y los atletas mexiquenses de las diferentes disciplinas retornan a sus actividades en los espacios deportivos que la Secretaría de Cultura y Turismo ofrece para su preparación ante las diferentes justas en puerta.



El entrenador de deporte adaptado, Jesús Hugo Candía Estrada, recalcó que se deben tomar las medidas necesarias para que sea un retorno exitoso, para lo que se cuenta con el apoyo de la dependencia de Gobierno.



Como primer punto, destacó la importancia de acatar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades y apeló a la conciencia de los atletas, quienes están comprometidos para evitar los contagios de COVID-19.



’Acatar el protocolo de sana distancia, entendemos que el semáforo no ha cambiado por lo menos en nuestro estado, y debemos tomar esas precauciones; esa parte es muy importante para el uso de las instalaciones, sobre todo en los papás y ellos con los hijos y hacer lo necesario para regresar en las mejores condiciones’, aseguró el entrenador oriundo de Coacalco.



Señaló que desde hace un par de semanas trabajan en campo abierto, luego de un largo confinamiento en el que sus pupilos trabajaron desde casa con diferentes herramientas disponibles y por supuesto, con el respaldo de los padres de familia.



’Tenemos que iniciar prácticamente de cero, porque no es lo mismo iniciar un entrenamiento o un mantenimiento en casa, que hacerlo en las instalaciones, es obvio que se necesita un trabajo especial, pero es necesario ya retomarlo, porque es importante en el aspecto psicológico, estar tomando nuevos aires con nuevo entusiasmo’, declaró Jesús Hugo.



Aseguró que cada entrenador debe de crear los mecanismos para que los deportistas continúen con el entusiasmo por los entrenamientos, a pesar de que aún no existan fechas para las competencias oficiales, motivando, estimulando y fomentando la pasión que cada deportista posee por su disciplina y por la práctica deportiva en general.



’Hay que hacer un entrenamiento recreativo, tratar de que sea lo más atractivo posible, porque es cierto que este año tal vez no tengamos los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, creo que lo importante es buscar estrategias, donde ellos tengan conciencia y tal vez podríamos hacer una competencia interna donde tendríamos mucho cuidado, sería una competencia transitoria’, concluyó Candía Estrada.