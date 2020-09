Crean grupos de contralores ciudadanos en Ecatepec para vigilar actuación de la policía y mejorar la seguridad

Ecatepec, Méx., a 17 de septiembre del 2020.- El gobierno de Ecatepec creará la figura de contralores ciudadanos, que se encargarán de verificar que las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública cumplan su trabajo.



En la séptima sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el alcalde Fernando Vilchis Contreras agradeció a los representantes de los tres órdenes de gobierno y en especial a los Consejos de Participación Ciudadana (Coapcis), a los que ofreció trabajar de manera coordinada para generar estrategias de seguridad que disminuyan los índices delictivos en el municipio.



’Vamos a elegir, por comunidad, contralores ciudadanos. Ya tenemos contralores del gobierno, ya tenemos mecanismos institucionales, pero ahora requiero contralores ciudadanos para escuchar no sólo lo que dice Fernando Vilchis y sus áreas, sino requiero lo que me dicen los ciudadanos’, expresó.



Agregó que también se creará la primera Red de Monitoreo Ciudadano en materia de seguridad, en la cual la ciudadanía observará calle por calle lo que ocurre en las colonias, para abonar a la disminución de delitos.



’La participación de ustedes es lo que me falta para poder disminuí esta incidencia delictiva, esta no es una red política (…), vamos a hablar en materia de seguridad y necesito que los que se integren sean nuestros mejores ciudadanos’, dijo.



Ante representantes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y Guardia Nacional, así como ediles y directores de área, Vilchis Contreras manifestó que continuará con la labor incansable para garantizar la paz de los ecatepenses, a través de los operativos policiacos que se realizan diariamente en el territorio municipal, pues para su gobierno no existen días festivos, ni descansos, porque la delincuencia no descansa en ningún momento.



En este sentido, citó ejemplos en materia de seguridad en los que la estrategia impulsada por su administración ha tenido buenos resultados en los últimos meses, entre ellos lograr que Ecatepec saliera de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.



Agregó que en materia de feminicidios en 2018 se tenía registro de 20 casos, mientras que en el 2019 fueron 10 y en lo que va del presente año se han presentado ocho, por lo que se ha logrado disminuir este delito en más del 50%.



Respecto al robo de vehículos con violencia, informó que en el año 2018 se robaban en promedio mil vehículos por mes y en el presente año se ha logrado disminuir esa cifra hasta en 29%, lo que representa cerca de 300 vehículos menos robados por mes.



El robo a transporte público disminuyó 30.4%, ya que en el 2019 se presentaron dos mil 463 casos, mientras que en el año 2020 se han reportado mil 714.



Además, informó que gracias a la estrategia municipal implementada con el programa Conduce sin Alcohol disminuyó 27.4% el número de muertes por accidentes relacionados con la ingesta de alcohol.



Mauro Terrones, representante de la Fiscalía de Ecatepec, aseguró que gracias a los trabajos coordinados con autoridades municipales se lograron avances importantes en la disminución de delitos de alto impacto, ya que entre julio del año 2019 y julio del presente año se redujeron 11%, mientras que la comparación entre el mes de agosto del 2019 y agosto del presente año se logró una disminución del 18%.



Entre estos avances destaca el delito de robo a transporte de pasajeros, que entre julio del año 2019 y julio del 2020 bajó 53%, lo que equivale a 84 casos menos, mientas que de agosto de 2019 al mismo mes del 2020 se redujo este delito 58%.



Vilchis Contreras informó que el delito de robo de vehículo con violencia presentó en julio de este año una disminución de 33%, en comparación con el año 2019.



Representantes de los Copacis de las colonias Fuentes de Aragón, Estrella de Oriente, Sagitario V, Tollotzin II, Benito Juárez Xalostoc y Miguel Hidalgo, entre otras, externaron su agradecimiento a Vilchis Contreras y a los policías municipales asignados a cada una de sus colonias, ya que responden oportunamente a los llamados de la ciudadanía.



Los vecinos también realizaron peticiones como instalación de luminarias, instalación de cámaras de seguridad y mayor vigilancia, para seguir disminuyendo los índices delictivos.



Roberto Hernández Romero, director de Seguridad Pública y Tránsito municipal, manifestó que la corporación mantiene la evaluación constante para los elementos policiacos, por lo que 90% cumple con las evaluaciones de control de confianza, mientras que el 10 % están a la espera de los resultados de las pruebas para saber si continúan formando parte de la corporación.



Afirmó que desde el comienzo de la actual administración municipal se realizó la depuración de aquellos elementos que no cumplían con los requisitos necesarios.



’Cuando se llega a esta nueva administración, encabezada por el presidente municipal Fernando Vilchis, la primera instrucción que se da a Seguridad Pública es eso, la depuración de las áreas de seguridad, mucha gente no tenía los exámenes o muchos tenían exámenes reprobados y no tendrían que haber estado aquí’, expresó.



La secretaria técnica de Seguridad Pública, Melissa Alegría, informó que los elementos policiacos son evaluados cada tres años, lo que requiere inversión de cerca de cinco millones 60 mil pesos para realizar las evaluaciones, así como la capacitación constante de los policías.



Se acordó, además de la creación de la red de monitoreo ciudadano en materia de seguridad, llevar a cabo reuniones de evaluación que se realizarán cada 25 días, donde abordarán los avances y nuevas estrategias a tomar en materia de seguridad pública.