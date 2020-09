Crear un genuino sentimiento de identidad futbolistica para conquistar el corazón de los aficionados acapulqueños

Construir a corto plazo, un club profesional con arraigo e identificado con la idiosincrasia de los habitantes de la ciudad y puerto de Acapulco.



Ese fue el principal sentir de la directiva del Acapulco FC en su primer acercamiento con los cronistas deportivos de Acapulco, la tarde de este miércoles en la cancha Hugo Sánchez en la zona Diamante.



En pleno entrenamiento vespertino del club amenizado con batucada de fieles fans, el presidente corporativo del club, Hoger Aldrete, pidió humildemente a los medios informativos convencionales y digitales establecer un pacto basado en Solidaridad, honestidad, respeto, comprension y amistad mutuas para llevar por un buen sendero el devenir del equipo en los meses por venir.

"Estamos solicitando su ayuda para que este proyecto crezca, sabemos lo valioso que son ustedes y con nosotros encontrarán reciprocidad" apuntó el presidente corporativo.



Al fondo, con los jugadores entrenando con sus casacas Umbro a escasos metros y separados por una cerca metálica, y flanqueado por su presidente ejecutivo Clemente Martínez y su vicepresidente Rafael Baylon, Hoguer Aldrete subrayó que la meta es que el nuevo club porteño logre el primer título de la Liga Balompie Mexicano (LBM) para marcar un hito histórico de por vida que de orgullo a los aficionados.



"Queremos el primer campeonato de la Liga Balompie Mexicano, esa es nuestra meta y no sólo conformarnos con entrar a la liguilla".



Puso especial énfasis en que la plantilla titular del equipo muy pronto hará visitas a las colonias más populares del puerto, para conocer a la gente mediante activaciones sociales para que la afición se vaya compenetrado con la filosofía del nuevo club.



Otra meta es rescatar al talento local y estatal, poniendo por delante (y destacando) las cualidades físico-atléticas de los jugadores mexicanos y extranjeros que ya están enrolados en el equipo, como un juvenil suizo y un acapulqueño que estuvo en el Toluca FC.



Aclaró que a las autoridades estatales y municipales, se les está solicitando apoyos en especie como transporte, hospedaje y viáticos para cuando el equipo juegue en calidad de visitantes, admitiendo que no se está pidiendo dinero, solo se está pidiendo recursos en especie como boletos de avión, autobus de pasajeros y reservaciones de alojamiento en hoteles foráneos.



Hoguer Aldrete enfatizó que la meta es que los ingresos esenciales del equipo sean producto de la mercadotecnia, patrocinadores, estrategias y acciones de posicionamiento de marca, y el primer paso es vender las primeras mil playeras conmemorativas del club, a un precio muy accesible, y que será una de las más hermosas y un espectacular diseño de la LBM.



Por otra parte reconoció que se siguen en pláticas con directores técnicos nacionales y extranjeros, y que el diálogo con Juan Antonio "el cabezon" Luna sigue abierto y en franca camaradería. Y que también las charlas con ex futbolistas de los Panzas Verdes del León continúan viento en popa, ofreciéndoles emolumentos reales y no ficticios.



Finalmente, la directiva precisó que en 15 días en un sitio simbólico de Acapulco por definir como los acantilados de La Quebrada, en un evento muy emotivo y especial, por fin se dará a conocer la vestimenta, el plantel de jugadores, mascota, canción oficial y cuerpo tecnico del club porteño para encarar este nuevo reto de fomentar y desarrollar el fútbol profesional en México.