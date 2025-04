Crearán 13 mil redes vecinales para combatir delitos en Ecatepec

Ecatepec, Méx, 01 de abril 2025.- Frente a elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, afirmó que ’no se pueden combatir los delitos sin la proximidad social, no se pueden combatir desde arriba, desde un escritorio, se tiene que combatir de abajo hacia arriba’.



En el Sector 3 de Ecatepec, ubicado entre las calles Milpa Alta y Progreso de la colonia La Joya, la alcaldesa subrayó que ’el proyecto municipal es en la calle y con la gente…para cumplir y empezar a bajar los niveles de delitos que tenemos en Ecatepec, porque para mí es un reto de vida bajar los índices, estabilizar, regresarle la paz a los ciudadanos. No puede ser posible que sigamos siendo el estigma de toda la Zona Metropolitana’. Debido, añadió, a que en este municipio vive gente buena y trabajadora.



El Programa de Proximidad Social es un esquema de trabajo que no solamente se aterriza aquí en Ecatepec, ya que por instrucciones de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum iniciará en 11 municipios prioritarios de la Zona Oriente del Estado de México, dijo.





Recordó que la Administración municipal ya tiene meses trabajando en este proyecto, a través del cual el municipio se dividirá en 27 sectores, 230 cuadrantes y se tiene la meta de crear 13 mil redes vecinales.





Y detalló que se tendrá un responsable por cuadrante para que brinde respuesta a la ciudadanía.









La primera mujer presidenta de Ecatepec advirtió que no debe de haber abusos en contra de la ciudadanía por parte de elementos de seguridad y de funcionarios. ’Jamás podemos cometer errores tan graves como se cometieron en administraciones pasadas’.





Mientras que el Comisario Edgar Antonio Machado Peña sostuvo que en el Programa de Proximidad Social el eje principal es el acercamiento con la ciudadanía, por lo que los policías destinados a cada sector tienen la alta responsabilidad de ser el primer contacto con el ciudadano y de brindar la certeza de seguridad.





Y enfatizó que se trabaja en tres ejes, el primero es la proximidad social, el segundo es la prevención del delito y el tercero es la atención a los delitos de alto impacto, por lo que participan los tres órdenes de gobierno.