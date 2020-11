Crece desempleo y pobreza laboral en el país

EL SECTOR OBRERO SIGUE ESPERANDO REUNION CON EL JEFE DEL EJECUTIVO PARA PLANTEARLE LA GRAVE SITUACION DE MILES DE TRABAJADORES



+Reestructuración del ISSSTE vencerá rezagos



+Convoca PRI a partidos dar espacio a jóvenes



Para el movimiento obrero organizado se requieren acciones de política económica, social y laboral para rescatar de la pobreza a millones de trabajadores, pues viven momento de verdadero apuro, muchos de ellos sin empleo y sin ingresos de ningún tipo, pero además vivimos todos bajo amenazas graves a la salud por la pandemia de COVID-19, misma que ya le ha costado la vida a más de 100 mil mexicanos.



Miembros del Congreso del Trabajo, como el líder de la CTM, senador Carlos Aceves del Olmo y el secretario general de la COR, Reyes Soberanis Moreno, entre otros siguen en espera de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ya está por terminar el año y no se ve ningún acercamiento, aunque el Ejecutivo si se ha reunido varias veces con los familiares de los 43 de Ayottzinapa.

Datos oficiales señalan que el porcentaje de población mexicana en una situación de pobreza laboral, esto es con un ingreso laboral por debajo del valor de la cesta alimentaria, pasó del 38,5% en el tercer trimestre de 2019 al 44,5% durante el tercer trimestre de este año, lo que supone un incremento de seis puntos porcentuales del indicador, que se vio reflejado en 28 de las 32 entidades federativas de México.



Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre el primer y el tercer trimestre de 2020, en plena propagación de la pandemia, el ingreso laboral de los trabajadores mexicanos se contrajo un 12,3%, mientras que la pobreza laboral durante dicho periodo pasó del 35,7% al 44,5%, lo que según el organismo "contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años".



De hecho, 12 entidades federativas mantuvieron unos niveles de pobreza laboral por encima del 45% en julio, agosto y septiembre, que son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.



En el contexto de la Covid-19, el poder adquisitivo de los mexicanos se redujo hasta los niveles más bajos desde 2017, cuando el ingreso se situó en 1.669,31 pesos, tras caer un 6,7% con respecto al año anterior, al pasar de 1.794,87 pesos mexicanos a 1.675,21 pesos. Asimismo, entre el primer y tercer trimestre se observó una reducción del 12,3% en el ingreso laboral per cápita.



Al mismo tiempo, las líneas de pobreza extrema por ingresos, que fijan el valor monetario de la canasta alimentaria, aumentaron anualmente un 6,2% en zonas urbanas y un 7,4% en zonas rurales. Del primer al tercer trimestre, el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos en zonas urbana aumentó un 2,2%, mientras que en el ámbito rural creció un 2,8%.



Este comportamiento en las líneas de pobreza, así como la reducción del ingreso, explica parte de la disminución en el poder adquisitivo de los hogares, similares a los dos últimos trimestre de 2017, explica Coneval.



Asimismo, los datos revelan que entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 se observó una ampliación una brecha del ingreso laboral per cápita entre la población de menores y mayores ingresos laborales. Durante 2019, el ingreso laboral promedio del 20% de la población con mayores ingresos representó 34,3 veces el ingreso del 20% de la población con menores ingresos, mientras que para el mismo periodo de 2020 representó 146,3 veces.



El ingreso laboral de cada habitante de la Ciudad de México pasó de dos mil 434 a mil 716 pesos mensuales entre el primer y tercer trimestre del año, lo que implicó una caída de 29.2% en términos reales, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



Estos resultados están asociados al desempeño del mercado laboral que dio a conocer recientemente el Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que reportó que la capital del país sufrió un desplome de 19.0% en las personas ocupadas, lo que implicó la destrucción neta de 799.5 mil empleos en el lapso de referencia, los valores más altos registrados en todo el país…



SUPERARÁ REESTRUCTURACIÓN DEL ISSSTE DEFICIENCIAS HEREDADAS EN MATERIA DE SALUD



La reestructuración que se realiza en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) superará las deficiencias heredadas en materia de salud que dejaron las administraciones anteriores, por lo que ’estamos haciendo recorridos para identificar cuáles son las acciones que debemos de hacer de manera inmediata’, aseguró el titular del organismo, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Durante diversos recorridos que realizó el Director General por el estado de Oaxaca, el funcionario explicó que ’el Instituto tiene muchos desafíos, y esta gira es para hacer un reconocimiento de las enormes necesidades que nos dejaron en esta región’.



Entre los municipios que Ramírez Pineda visitó recientemente, se encuentran Valle Nacional, Tuxtepec y Loma Bonita, donde presentó el Programa ’ECOS para el Bienestar’, cuyo objetivo es dar respuesta a los grandes desafíos que se enfrentan por el crecimiento de enfermedades crónico degenerativas, impulsando una cultura preventiva de la salud entre la derechohabiencia.



Resaltó que en el ISSSTE se necesita un nuevo modelo encaminado a responsabilizar a los derechohabientes, que comprendan que la salud no sea sólo responsabilidad de hospitales, médicos y enfermeras sino que la gente debe aprender a cuidarse e involucrarse en el cuidado de ellos y sus familias.



En la gira de trabajo efectuada este fin de semana, Ramírez Pineda, visitó los municipios de Pinotepa Nacional, Santiago Jamicaltepec, Río Grande, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco, donde aseveró que la meta del Gobierno de México es acercar los servicios de salud a cada rincón del país.



Lo anterior, acotó, es la principal prioridad en el proceso de transformación del ISSSTE, donde se impulsa el empoderamiento y autocuidado de la derechohabiencia en el seno de las familias mexicanas.



Es fundamental inculcar una nueva cultura de prevención y autocuidado de la salud, ’ya que necesitamos tener un México con familias más saludable, que las nuevas generaciones tiendan a prevenir enfermedades crónicas degenerativas que actualmente afectan a gran parte de la población’, mencionó.



El titular del Instituto hizo hincapié en la importancia de hacer conciencia de lo que implica cuidar la salud, sobre todo en estos momentos de pandemia, ya que el COVID-19 se complica por tener enfermedades como la diabetes, hipertensión y problemas pulmonares, entre otras’….



CONVOCA EL PRI A TODOS LOS PARTIDOS A QUE 1 DE CADA 3



Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a todos los partidos políticos a otorgar 1 de cada 3 candidaturas a los jóvenes, menores de 35 años, porque, afirmó, creemos en ellos y en lo que le pueden aportar a nuestro país, con sus ideas, su energía y su compromiso con el presente y el futuro de México.



En las redes sociales del instituto político, el dirigente nacional aseveró que el PRI es el partido de los jóvenes y, por eso, en sus estatutos ya quedó establecida esa medida que garantiza la amplia participación juvenil en las candidaturas a puestos de elección.



El líder priista agregó que ’ahora, nuestra convocatoria es que en todos los partidos la tercera parte de todas y todos los candidatos en México sean jóvenes menores de 35 años’.



Alejandro Moreno confió en que ’vamos a seguir avanzando con nuestros jóvenes. Vamos a seguir construyendo el mejor PRI y el mejor México de todos los tiempos’.



Por su parte, Hiram Hernández Zetina, Presidente de la Red Jóvenes X México (RJxM), dijo que desde hace años, el PRI ha ’abierto muchísimos espacios para nosotros’, y subrayó que ’no hay nadie mejor que nuestra generación para representar las diversas causas de los jóvenes’….



([email protected])



Publicado por [email protected]