Crece el PRD en Guerrero; toma protesta Evodio Velázquez a promotores de la zona Norte

Estructuras perredistas de la zona Norte tomaron protesta como promotores sectoriales, territoriales y digitales el pasado fin de semana, con la finalidad de recorrer la región y promover las actividades del partido y del aspirante a la gubernatura Evodio Velázquez Aguirre.



A través de la plataforma digital Zoom, debido al aumento de contagios de Covid19 en varios municipios, el coordinador estatal de estructuras tomó protesta el sábado a cientos de líderes seccionales de lugares como Ixcateopan, Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Atenango, Buena Vista, Cocula, Cuetzala, Copalillo y Pilcaya, que se conectaron de manera virtual.



Mientras que el domingo Velázquez Aguirre volvió a reunirse por Zoom con militantes de Taxco, Iguala, Tetipac y Huitzuco. En su mensaje recalcó que deben intensificar las actividades de promoción en tierra y redes sociales, puesto que será la primera semana de febrero cuando se realice la encuesta que definirá al candidato de la alianza PRD - PRI.



"Me da mucho gusto comentarles que el PRD se ha reposicionado de manera importante, el perredismo nuevamente ha tomado su lugar, gracias al ánimo y a la determinación de ustedes hoy estamos un paso adelante, construyendo la agenda política."



El aspirante perredista agregó que este es un perredismo que volvió a tomar las calles de las regiones y es ejemplo a nivel nacional. "No podemos dejar de lado hoy la importancia de no parar, necesitamos seguir construyendo. Todos necesitamos caminar en una misma ruta, volver a poner al PRD en el mapa."



En este sentido, Evodio Velázquez también visitó personalmente a estructuras de colonias de Acapulco como La Laja, la 1ro de Mayo, la Miguel de la Madrid y San Agustín, donde volvió a pedir el fortalecimiento de las actividades partidistas.



En las reuniones virtuales estuvieron presentes la alcaldesa de Ixcateopan, Naucelia Castillo Bautista; el alcalde de Teloloapan, Efrén Romero; el diputado local Robell Urióstegui; la síndica taxqueña, Talía Rodríguez; la secretaria estatal del PRD Ivet Díaz Bahena; líderes sectoriales, regidores, militantes y ciudadanos.