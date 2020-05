Crece el Riesgo de Colapso Nacional, AMLO solo podrá evitarlo con el fuerte apoyo de los empresarios

México está con grave riesgo de colapsarse en todas sus actividades como consecuencia de la incertidumbre que prevalece y que, en vez de atenuarla, desafortunadamente el mismo Presidente López Obrador la ha acrecentado con su equivocada forma de gobernar.

Tal afirmación la hago, consciente de lo que implica, porque es la conclusión a la que llego, tras revisar detenidamente las causas por las que este hombre, quien llegó al máximo poder para vivir en el Palacio Nacional con el apoyo de más de 30 millones de ciudadanos que votaron por él confiando en que efectivamente iba a acabar con la corrupción, con la impunidad y darles bienestar a ellos y a sus familias mejorando sus condiciones de vida con su ilusoria Cuarta Transformación, hasta ahora ha resultado ser un fiasco.

Por eso, muchísimos de ellos, incluidos hasta quienes se ufanaban de ser chairos Amlovers, ya no le creen nada de lo que dice ’en sus mañaneras’ y de plano le perdieron la confianza pues viven peor que antes y con riesgo de morir ya no solo de hambre, sino también ahora contagiados por la maldita pandemia del Covid-19 pues millones de ellos están abandonados a la buena de Dios, porque el Sector Salud es uno de los que ya se hayan tan colapsados que hasta se mueren los médicos y personal de los hospitales pues no se les da el adecuado equipo de protección para evitar el contagio del Coronavirus.

Empecé someramente con el colapso del Sector Salud, porque es el más grave que tenemos encima; es el que nos trae apanicados y paranoicos a todos, y repito, porque son evidentemente falsos los informes que suelta desde Palacio Nacional el Subsecretario de Salud, doctor López Gatell quien por su fracaso será recordado como un personaje tristemente célebre y siniestro -por tantos miles de muertos-.

El colmo es que el Presidente López Obrador repita lo que López Gatell le dice para que lo respalde. Parece ser el primer engañado al creer ciegamente sus mentiras por la confianza que le tiene, pues cualquiera confirma con hechos y cifras reales -que en lo referente a las medidas preventivas para frenar el avance de la pandemia en el país, López Gatell es ’un bueno para nada’ ya que salta la falsedad de sus cifras al cotejarlas con las reales publicitadas en el mundo dadas por la OMS y eso es lo que trae muy preocupados, enojados y desesperados por el confinamiento a los mexicanos, al grado de que ya no quieren respetar las medidas preventivas que se han dictado porque ven que no han dado el resultado ofrecido desde Palacio Nacional.

Y reitero que por eso el Presidente ha perdido más la confianza y credibilidad de la gente, al grado de que carcajeando comentan que ’es puro choro eso de que primero los pobres’.

Bueno….

Sigamos con el tema del Riesgo de Colapso Nacional:

Tan serio es esto que para evitar la bancarrota financiera de México, los grandes capitalistas nacionales, encabezados por Carlos Slim, para evitar verse afectados, aparte de que ya se pusieron con una fuerte lana con los boletos ¿para la rifa? del avión presidencial, han decidido no regalarle más dinero al abrumado gobierno, pero sí alivianar sus menguadas finanzas pagando no solamente impuestos rezagados, sino hasta pagarlos por adelantado, como ya lo anunció Slim, -haciendo punta- lo cual suman cifras multimillonarias, a cambio de contratos asignados directamente, como antaño se hizo, o mediante ciertas posibilidades negociadas de reinversión para la creación o ampliación de sus empresas para generar más empleos, pues aterra pensar que si no se corrige el rumbo económico, se perderían como consecuencia de la pandemia, más de millón y medio de plazas de trabajo.

¿Recuerdas lo que AMLO dijo sobre la marcada separación que su gobierno iba a tener de de los empresarios? Pues ya vez que no….’todos los grandotes’ como obviamente Slim (Grupo Carso), Bailleres (G. Bal) Larrea (G. México), Del Valle (G. Obia), Servitje (G. Bimbo), Arámbulazabala (G. Modelo), Garza Cantú (G. R), Salinas Pliego (G. Salinas), Azcárraga (G. Televisa),Eva Gonda Rivera(G. Femsa), Carlos Hanh Rohn (G. Hermes), Juan Beckman (Tequila Cuervo), Fam. Del fallecido Jerónimo Arango (G. Walmex), José y Francisco Calderón (Femsa), Alfredo Harp Helú, Roberto Hernández, Vázquez Raña-Aldir, y algunos más.

Todos ellos puedo asegurarte que ya están ’apalabrados’ con el Presidente para ayudarlo y ayudarse en sus negocios con el gobierno y, por lo mismo, en su compromiso se apoya AMLO para decir que ya tiene su Plan de Recuperación para crear 2 millones de empleos y por eso le urge dar el banderazo de las obras del Tren Maya e impulsar los trabajos en la refinería que se construye en Dos Bocas y las obras del nuevo aeropuerto ’Felipe Angeles’ en la CDMX.

Para darte una idea de la grave situación laboral del país causada por la pandemia, te diré que si el Presidente ya aceptó que de 20 millones 500 mil empleos que había hasta Marzo en que empezó la pandemia, en Abril se perdieron 550 mil y en Mayo se espera otra resta de 400 mil por lo que Junio empezará con 19 millones aproximadamente, por lo que urge la recuperación de trabajos y eso, por lo pronto, solo se pueden tener con esas emblemáticas obras del gobierno federal, donde el capital privado es básico.

No está por demás decir que también participarán en el proceso de reactivación económica, las Mpymes pues su actividad de hecho constituye el fuerte motor que mueve el consumo doméstico de las familias mexicanas.

Por supuesto que ahí están contemplados los empresarios de otro nivel -obvio que nivel menor a aquellos apuntados párrafos arriba- y quienes están molestos por la incertidumbre en que se encuentran y esto se debe a que se sienten discriminados y con trato poco equitativo por parte del gobierno federal, comparados con aquellos ’grandotes’.

Pero ya parece que con la intervención del líder Senatorial Ricardo Monreal que ha servido de interlocutor con el Presidente López Obrador, todo está en vías de resolverse favorablemente para la recuperación del país con esos ’agüitados’ y muchos enojados empresarios organizados en el CCE, Coparmex, Canacintra, Canaco, Mpymes, etc.

Todo esto confirma que al parecer, la pandemia ha hecho recapacitar, en cierta forma, al Presidente en lo que se refiere a ésta relación con la Iniciativa Privada a la que obligadamente tiene que cumplirle los compromisos contraídos porque sino, todos sus proyectos se derrumbarían por falta de recursos.

O sea que con ellos, está obligado a cumplirles para salvarnos del colapso nacional que se cierne sobre nuestro México.

Lo de las mentiras sobre la pandemia, es algo que no le quita el sueño al Presidente y lo mismo es si López Gatell queda como ’siniestro personaje’ o no…

Por su forma de ser, puedo llegar a pensar que está seguro de recuperar pronto la credibilidad y confianza que pudiera haber perdido, como lo afirmamos aquí.

Espero ser yo el equivocado en algunos conceptos y no el Presidente, por el bien de todos los mexicanos y de la Patria..

En fin…..todo está por verse….y muy pronto….