Crece hasta 260% violencia doméstica en la cuarentena

La empresa The UrSafe lanzó una aplicación para apoyar a las víctimas de violencia doméstica durante esta cuarentena, la cual será totalmente gratuita en todo México, esto derivado de los aumentos de estos índices reportados por distintas instituciones y organizaciones gubernamentales a nivel mundial.

Solamente la capital del país, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México registró un aumento de 24.5% en los informes de violencia doméstica; y la Red Nacional de Refugios A.C., dijo que el número de llamadas y mensajes de mujeres que pedían ayuda por violencia doméstica aumentó de 60 a 160 (266%) diariamente desde que comenzó la cuarentena.

Para enfrentar la contingencia por el COVID-19, la mayoría de los países han cerrado sus fronteras y más del 80% de la población global se encuentra ya en sus casas, aisladas, para luchar contra la alta tasa de contagio de esta pandemia.

Sin embargo, para muchas personas el hogar no siempre es el lugar más seguro para su integridad física o psicológica, especialmente para un grupo vulnerable de mujeres y niños que se ha visto obligado a permanecer con sus abusadores en confinamiento obligatorio.

En ese sentido, The UrSafe App, la primera App de seguridad personal con activación por reconocimiento de voz y totalmente sincronizada con servicios de emergencia. La aplicación es la primera de su tipo con tecnología inteligente que permite a los usuarios configurar diferentes palabras clave para diferentes severidades de amenazas.

El reconocimiento de voz y manos libres es una herramienta que ayuda a las víctimas a pedir auxilio en casos en los que no puedan usar sus manos o no se sientan cómodas usando el teléfono.

"Nuestra tecnología permite a los usuarios saber que si se encuentran en una emergencia, nuestra aplicación puede ayudarlos a conectarse con la policía local y sus familiares al instante, y en casos de violencia doméstica creemos que las funciones de activación de voz y transmisión de video que se envían a sus seres queridos ayudará a empoderar a las personas que de otra forma serían vulnerables y sin voz. Esperamos también que esta tecnología activada contribuya a cambiar el comportamiento de los abusadores’, comentó Anthony Oyogoa, CEO y cofundador de The UrSafe App.

En España, las llamadas de denuncia han aumentado 18%, en Brasil ha habido un aumento de 40% en los casos atribuidos al aislamiento del coronavirus, y en Colombia, el Ministerio de Justicia informó que durante la cuarentena, las denuncias de violencia contra las mujeres aumentaron en un 79%, y el abuso intrafamiliar aumentó en un 91% en comparación al