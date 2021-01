Crece interés por practicar basquetbol en silla de ruedas

Motivan a los jugadores para que no dejen este deporte.



Zinacantepec, Estado de México, 9 de enero de 2021. La entrenadora del equipo infantil y juvenil de Basquetbol sobre silla de ruedas del Estado de México, Nohemí Rojas Huertas, indicó que luego de iniciar un proyecto con apenas tres chicos, éste se ha incrementado y ahora se trabaja aproximadamente con 20 jugadores que se han sumado al proyecto.



’Nosotros iniciamos con tres niños, a raíz de eso ellos mismos empezaron a invitar sus compañeros ‘yo estoy practicando basquetbol en tal lugar’ y llegaban, así fuimos captando la atención de los padres’, explicó la entrenadora.



Rojas Huertas comentó que además se habían implementado otras estrategias, como ir a diferentes instituciones donde se pudieran captar a prospectos para formar los equipos del Estado de México.



Detalló que hasta el momento no se ha podido trabajar con los 20 elementos de forma presencial, pero que todos han sido constantes desde que se acercaron a practicar esta disciplina.



Acerca de cómo han entrenado durante el proceso de la pandemia, la entrenadora consideró que ha sido complicado, sobre todo porque al ser un deporte de conjunto las medidas se han tenido que extremar.



’Seguimos motivándolos, haciendo hincapié que es importante su salud, que estén en constante activación porque no sabemos cómo va a estar el semáforo, entonces tenemos que seguir trabajando con ellos’, determinó.



Aunado a eso, el soporte que ha dado la Asociación de Deportes Sobre Sillas de Ruedas de la entidad, ha sido fundamental para que los chicos no pierdan el interés y estén a la espera de volver a las duelas.



’Con el apoyo de la Asociación, el que les hayan dado un implemento, que es su silla, los motivó demasiado porque así pueden desarrollar sus actividades, están muy contentos y muy emocionados, ya la quieren estrenar en una competencia en la que sean dignos de representar al Estado de México’, concluyó.