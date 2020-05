Crece la ola de violencia generada por el crimen organizado en La Paz aparece otro masculino ejecutado de cinco balazos

La Paz, Mex.-No puede la alcaldesa Olga Medina frenar la ola de violencia desatada en su municipio, cabe resaltar que durante los últimos 8 días al menos un muerto por asalto con violencia, por riña o por cualquier otra razón pero las calles de esta localidad no dejan de teñirse de sangre.

El día de ayer serian como las 10:30 de la noche cuando ejecutaron el conductor de un vehículo tipo jetta clásico color blanco con número de placas X34-BGB cuyo conductor al parecer de nombre Leonardo Daniel de 30 años de edad fue encontrado sin vida en el asiento del conductor con cinco impactos de bala uno de ellos se incrusto en el torax, el vehiculo se encontraba estacionado en la calle 12, entre las calles de Atlacomulco y Pantitlán en la colonia Valle de Los Reyes, perímetro de este municipio y como viene sucediendo en los crímenes anteriores, el o los asesinos huyen sin dejar rastro dejando uno más de sus asesinatos cometidos con toda impunidad.

Cabe resaltar que durante lo que va de la presente administración el gobierno morenista de Olga Medina Serrano han sido removidos 4 comisarios por no poder frenar la ola de delincuencia e inseguridad que genera el crimen organizado, el último Carlos Alberto Charraga Gonzales, recién nombrado comisario de seguridad publica presuntamente tiene negros antecedentes pues quienes lo identifican dicen que estuvo como ’madrina’ en las filas de la policía ministerial dedicado a la tortura de quienes por mala fortuna caian en sus manos, sea dicho de otra forma usaba los métodos más sucios para llegar a la extorsión método que utilizaba entre presuntos detenidos a quienes les fabricaba ’delitos’ sistema ilícito que le dejaba pingues ganancias claro con la complicidad de otros altos jefes corruptos de la policía judicial, así bajo este contexto a la población del municipio de La Paz queda en entre dicho sus garantías individuales ya que se encuentra a merced de la delincuencia organizada y al parecer hasta ahora no hay quien le haga frente.

