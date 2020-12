Crece MLS y «pronto» superará a la Liga MX, advierten

+ México es el gigante de la Concacaf y ahora vemos que ya están cambiando las cosas, opina



+Califica de ’muy mala idea’ la creación de una liga binacional



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Las recientes derrotas de Cruz Azul y América en sus respectivos partidos de la Liga de Campeones de la Concacaf, disputados el pasado miércoles ante equipos de la Major League Soccer (MLS), son una alerta y sólo pueden indicar una cosa: ’la Liga de Estados Unidos está creciendo y pronto será capaz de superar a la nuestra’, consideró Rafael Lebrija, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).



Y urgió:



’Hay que hacer algo ya. Para que ésto no suceda.’



La Máquina fue eliminada de dicho torneo tras caer 2-1 frente a Los Ángeles FC en los cuartos de final, mientras las Águilas avanzaron a las semifinales (con un marcador global 3-1), pese a perder 1-0 ante el Atlanta United en el duelo de vuelta de su respectiva serie.



’En ambos encuentros se vio el crecimiento que han tenido los equipos estadunidenses. Han contratado a gente de mucha valía, tienen buenos jugadores. Están sembrando una semilla y ya tienen varios futbolistas en clubes de Europa’, detalló.



Y subrayó:



’Siempre se ha pensado que México es el gigante de la Concacaf y ahora vemos que ya están cambiando las cosas. En Estados Unidos están dándole mucho auge al futbol en las universidades y eso es lo que está ocasionando que cada vez tengan jugadores mejor preparados y más competitivos. Me parece que es momento de hacer algo al respecto.’



Estimó que, para contrarrestar esta situación, la Liga Mx debe hacer algo muy sencillo: reforzar hasta donde puedan las fuerzas básicas y reducir la cantidad de foráneos permitidos en cada club.



’Tengo la certeza de que los jóvenes mexicanos están ansiosos de demostrar su calidad, pero les cierran las puertas. Estoy seguro que, si reciben una oportunidad, no nos defraudarán’, argumentó.



Por otro lado, Lebrija afirmó que sería una ’muy mala idea’ que se efectúe un torneo conjunto con la liga estadunidense, como lo planea la FMF en un futuro cercano.



’Lo veo muy complicado porque ellos tienen 20 equipos y nosotros 18, además, ¿cómo se harían los partidos?, ¿con visitas recíprocas?, ¡imagínese, serían muchísimos encuentros!, y luego como están las cosas debido a la pandemia de Covid-19 estaría muy difícil poder concretar el certamen.



’Más adecuado sería hacer un torneo donde se enfrenten los cuatro mejores de allá contra los cuatro de aquí. Eso también traería beneficios económicos, que es lo que seguramente están buscando en estos momentos’, aseveró.



Finalmente, confió en que el futbol mexicano no seguirá sufriendo demasiadas afectaciones económicas por la situación derivada de la crisis sanitaria mundial.



’Fue una temporada atípica, algunos equipos se vieron más perjudicados que otros. No hubo público en los estadios y eso obviamente daña las finanzas de los clubes. Esperemos que ahora con la vacuna, que dicen estará disponible próximamente, tengamos ya un torneo regular, que es lo que deseamos todos los que amamos al futbol’, concluyó.



(Con información de La Jornada)