Crecen esperanzas de estímulos en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 09, DICIEMBRE, 2020, 10:08 hrs.

Desde que comenzó la pandemia y los gobiernos comenzaron a tomar medidas fiscales y monetarias en respuesta, los mercados han reaccionado a cualquier actualización sobre posibles nuevas rondas de estímulo.



Recientemente, en Estados Unidos, han surgido esperanzas de un acuerdo interino entre los legisladores demócratas y republicanos, menor que el acuerdo multimillonario que los demócratas esperaban inicialmente.



El martes, la Casa Blanca presentó un nuevo paquete de 916,000 millones de dólares, que incluía pagos directos de 600 dólares a los estadounidenses más fondeo de gobiernos estatales y locales. Sin embargo, ofreció fondos reducidos para los beneficios por desempleo y la inclusión de protecciones de responsabilidad para las empresas, lo que había sido un punto de fricción en negociaciones anteriores, según el FT.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijeron en una declaración conjunta que "no se debe permitir que la propuesta del presidente obstruya las conversaciones bipartidistas del Congreso que están en curso". Añadieron que el recorte propuesto en la financiación del seguro de desempleo es "inaceptable". Los inversionistas seguirán de cerca la situación el miércoles, ya que la aprobación de un acuerdo provisional antes de Navidad sería un alivio significativo.



Un impasse del estímulo no es nada nuevo, sin embargo, los mercados han reaccionado positivamente hoy tras el cierre récord de Asia durante la noche, reporta la plataforma global multiactivos eToro. Las bolsas europeas registran alzas generalizadas. El progreso de las vacunas también ha contribuido, ya que el Reino Unido administró sus primeras dosis ayer. El FTSE100 está ahora por encima de 6,600 por primera vez desde marzo.



Las bolsas de EU abrieron hoy con alzas generalizadas, con el Nasdaq avanzando más lentamente. Es día de avances para Goldman Sachs y Dow Inc., junto con Disney e IBM, al parecer, mientras Microsoft e Intel abren a la baja.



Equifax ofrece una guía impresionante; DoorDash cotiza su OPI por encima de las expectativas



Los tres principales índices bursátiles de EU registraron días sólidos el martes, con ganancias de entre 0.3% y 0.5%. Entre los 11 sectores del S&P 500, las acciones de energía lideraron el camino con una ganancia de 1.6%, compensando en parte las pérdidas sufridas el lunes.



En general, el martes, seis sectores del S&P 500 estaban en verde y cinco en rojo. Liderando el S&P 500 estaba la agencia de verificación de crédito Equifax, que subió 7.8%, luego de una guía para el 4° trimestre de 2020 y el año completo de 2021 descrita por los analistas de JPMorgan como "impresionante".



La actualización también llevó a una calificación mejorada de Barclays. La orientación superó las expectativas de los analistas, con un crecimiento de ingresos proyectado para 2021 del 6%.



El servicio de entrega de alimentos DoorDash aumentó su precio de salida a bolsa. La compañía había establecido previamente un rango de precio inicial de 90 a 95 dólares, pero fijó el precio de su oferta pública del martes en 102 dólares por acción, valorando a la empresa en 39,000 millones. Eso después de que Airbnb reveló un precio sustancialmente más alto para su OPI del jueves de lo que había anunciado inicialmente.



También cabe destacar el martes que el Nasdaq Composite subió 0.5%, lo que llevó su ganancia anual a la fecha más allá de la marca de 40%.

__________



S&P 500: +0.3% martes, +14.6% en el año

Dow Jones: +0.4% martes, +5.7% en el año

Nasdaq Comp.: +0.5% martes, +40.2% en el año

__________



Las acciones del Reino Unido han cambiado poco a medida que se lanza la vacuna



Las acciones del Reino Unido se mantuvieron casi sin cambios el martes, con el FTSE 100 subiendo 0.1%, ya que se administraron las primeras vacunas Covid-19. El Reino Unido es el primer país occidental en entregar una vacuna a su gente y se espera que los reguladores estadounidenses y europeos estén al borde de la aprobación.



Dado que ya se conocía ampliamente la aprobación y el lanzamiento de la vacuna, hubo una reacción mínima del mercado, mientras que el enfoque se mantuvo en las negociaciones del Brexit de esta semana. El martes, el gobierno del Reino Unido anunció que estaba abandonando ciertos aspectos de la legislación relacionados con la frontera irlandesa, lo que podría haber llevado al Reino Unido a violar la ley internacional. Los inversionistas estaban en modo de esperar y ver qué pasaba el martes, sin que las acciones del FTSE 100 subieran o cayeran más de 4%. En el FTSE 250, que cayó un 0.3%, easyJet y Wizz Air fueron dos de los mayores perdedores, cayendo 4.7% y 4.5% respectivamente.

__________



FTSE 100: +0.1% martes, -13% en el año

FTSE 250: -0.3% martes, -9.2% en el año

__________



Qué Vigilar



Campbell Soup: La empresa de alimentos y bocadillos ha disfrutado de una mayor demanda durante el confinamiento, ya que los consumidores se abastecieron de alimentos, incluidos los productos enlatados de larga duración de la empresa. Campbell vende más que solo sopa, con marcas como productos horneados de Pepperidge Farm y salsas para pasta Prego. Un punto clave en su reporte será cómo ha capitalizado la mayor atención recibida, y si la demanda se ha mantenido con la reapertura en algunas áreas. Los analistas se inclinan por Mantener la acción, que baja 2.4% en 2020 después de una caída de 4% en los más recientes cinco días.



Ofertas de empleo de octubre: después de las decepcionantes cifras de empleo del viernes, que mostraron un número menor de lo esperado de puestos de trabajo agregados a la economía en noviembre, las cifras de ofertas de trabajo de octubre se revelarán el miércoles. Estos ofrecen otra ventana a los niveles de actividad del mercado laboral de EU. Se espera una cifra de consenso de 6.3 millones, frente a los 6.44 millones de septiembre.

__________



Esquina Cripto



Los fondos cripto registran ingresos récord, a medida que los inversionistas abandonan el oro



Los fondos centrados en criptodivisas han experimentado ingresos casi récord en las últimas semanas, mientras que los inversionistas abandonan las posiciones en oro, según el agregador de datos de mercado CoinShares. El sector de los fondos cripto registró entradas récord de 429 millones de dólares en las últimas dos semanas y los inversionistas prestaron especial atención al ethereum, a medida que se afianzaba la fase 0 de Eth2. Si bien solo vale el 14% del valor neto de los principales criptoactivos, alrededor de 20% de las entradas se destinaron al ETH.



El informe de CoinShares también señala que el oro ha experimentado salidas récord, con 9,200 millones de dólares en efectivo que abandonaron el mercado de metales preciosos en las últimas cuatro semanas. Esto se compara con los 1,200 millones de dólares de entradas a productos de inversión relacionados con bitcoin.



Sin embargo, en el transcurso del año, el oro todavía registra ingresos por45,700 millones de dólares gracias a la crisis del coronavirus y las liquidaciones del mercado. En total, los criptoactivos han crecido en 4,800 millones de dólares hasta la fecha.