Crecen las protestas de pensionistas en contra del ISSEMyM por la ridicula cantidad que reciben de 99.99 los ex trabajadores de gobierno

Zona Oriente edomex. -Trabajadores pensionados afiliados al ISSEMyM solicitan la urgente intervención del presidente de la Republica Andres Manuel López Obrador, así como del titular de Unidad Financiera de Inteligencia, Santiago Nieto y del Secretario de Salud, Dr. Gabriel J. O’ Shea, a fin de que esa institución de medica que de paso los denunciantes califican de pésimo en su servicio, le sea aplicada una profunda auditoria y explique su directora Martha Hilda González, por qué miles de trabajadores que prestaron sus servicios en diferentes municipios de gobierno municipal por más de 30 años, al menos de esta parte del Estado de México y que luego de años de servicio alcanzaron ese beneficio reciben tan solo 99.99 de pesos cada quince días, lo que califican como injusto,

Familiares de los afectados, entre ellos, Juan Rodríguez González, Teodora Villagrán y Matilde Peralta, argumentaron que la cantidad que les dan como pensión el ISSEMyM cada quincena es una ridícula cantidad que no les alcanza ni para medio comer, además que es muy sospechoso que sus familiares que dejaron toda una vida prestando sus servicios en gobiernos municipales reciban esa raquítica cantidad.

Es por ello, que ’estamos solicitando al gobierno federal, a la UFI y al secretario de salud en la entidad para que se investigue a fondo el presunto mal manejo que ha hecho el ISSEMyM con los recursos que aportan los trabajadores y que según se sabe la Cámara de Diputados ya detecto que fueron miles de millones de pesos que fueron a parar a manos de los ex gobernadores Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto (ex presidente de la Republica) y Eruviel Ávila Villegas’.

Los Inconformes agregaron, que ’también tenemos conocimiento que el presidente Andres Manuel López Obrador, tiene en la mira auditar a todos los sindicatos que, aprovechándose a través de sus hamponiles liderazgos, nunca quisieron escuchar de este problema que va en perjuicio total de la economía de sus familiares.

por ultimo los parientes de los pensionistas, señalaron que seguirán insistiendo ante las autoridades arriba mencionadas en su lucha con la finalidad de que los afectados reciban una pensión justa y acorde a sus necesidades económicas y que ’ya no acudimos ante el gobernador Alfredo del Mazo Maza, por que ya le hemos puesto en conocimiento del asunto y no ha hecho nada y al parecer no tiene la intención de ayudarnos en nuestro problema.