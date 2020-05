Crecen134% las defunciones por Covid-19 en México

A medida que avanza la epidemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en nuestro país, no sólo se incrementa aceleradamente el número de casos (esta semana México se incorpora al grupo de 17 países que hasta el 18 de mayo habían superado oficialmente, cada uno de ellos, los 50 mil casos), sino también el número de defunciones por la enfermedad del COVID19, público @saularellano en el portal de mexicosocial.org.



Al respecto debe precisarse que, hasta el 18 de mayo del 2020, se han confirmado 5,332 casos. Sin embargo, la Secretaría de Salud reconoce que aún hay defunciones por confirmar o descartar que la causa haya sido el COVID19; además de las que el INEGI habrá de contabilizar en las estadísticas oficiales en el marco de las estadísticas de mortalidad que genera año con año, y que se estiman considerando, las ya confirmadas, pero también las que habrán de sumarse ’por dictamen’, es decir, con base en la determinación que un comité de expertas y expertos llevan a cabo considerando los síntomas y elementos de que se dispone para especificar la causa específica de la defunción de las personas.



Dado que a la fecha señalada no se tiene claridad en torno a que ya se alcanzó el ’acmé de la curva’, es decir, el pico más alto en el número de casos y defunciones, y dado que en ningún país el descenso en el número de casos y defunciones fue tan rápido como el ascenso, es posible pensar que al terminar la primera ’ola de contagios’ de la epidemia, el número de personas fallecidas sea al menos del doble a las actualmente reconocidas oficialmente.



COVID19: ENTRE LAS 20 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD



Desde esta perspectiva, es importante señalar que la cifra de defunciones confirmadas por COVID19 rebasan ya a las registradas en el 2018 (último año para el que se dispone de información oficial sobre mortalidad en el INEGI), por enfermedad provocada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), pues en el año señalado, el total de muertes anuales fue de 5,043 casos.



En 2018 las defunciones por VIH ocuparon el 15º lugar como causa específica de mortalidad en el país; por lo que, dadas las cifras alcanzadas por COVID19, y en tanto que no se ha registrado un incremento significativo en el número de casos de VIH o SIDA, puede especularse con un importante grado de probabilidad, que para el año 2020 el COVID19 esté generando más defunciones en el país que el VIH.



NO SE ALCANZA EL «PICO EPIDÉMICO» Y LA PROYECCIÓN OFICIAL QUEDÓ MUY CORTA



En la Conferencia de Prensa del 4 de mayo del 2020, el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, afirmó: ’Sobre la estimación de mortalidad, sí sigue siendo la que hemos proyectado, ahorita como pudieron ver tenemos 2,271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos cerca del punto medio de la curva epidémica, en el descenso de la curva, podemos tener las otras, más o menos 2,000 o 3,000 y con ello ya tendríamos casi 6,000.’



A pesar de estas proyecciones, que el Subsecretario ha afirmado siempre tener sólidas bases científicas, ni llegó el punto medio de la curva epidémica, ni ha comenzado el descenso, el cual había sido proyectado que iniciara aproximadamente el día 8 de mayo. Contrario a lo que esperaba el Gobierno Federal, entre el 4 y el 18 de mayo, el número de defunciones por COVID19 creció a 5,332 defunciones confirmadas, más 656 defunciones consideradas ’sospechosas’.



CRECIERON 134% LAS DEFUNCIONES POR COVID19 EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS



Estos datos implican un crecimiento de 134% en el número de defunciones en tan solo 14 días, lo que hace difícil aceptar que se ya se alcanzó en los días previos el acmé de la curva, y que, por el contrario, es probable que apenas estemos aproximándonos a la misma.



Lo anterior cobra un mayor sentido si se considera que también al día 18 de mayo, se tenía un registro de 11,300 casos confirmados activos, es decir, personas que tienen actualmente la enfermedad y que contrajeron el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en los últimos 14 días. Si este dato sigue creciendo, querrá decir que la curva de casos y defunciones continuará incrementándose en los próximos días.



Adicionalmente es importante destacar que entre el 13 y el 18 de mayo, se han registrado como promedio diario, 2,889 casos nuevos de COVID19; es decir, se tiene una serie de cinco días consecutivos con dos mil o más casos en cada uno de ellos; mientras que hay 26,933 casos sospechosos acumulados.