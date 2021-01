Crecimiento de rebote

Coparmex y Sofomes al rescate

Conecta, financiamiento directo

Vivienda popular, menos producción



De manera optimista, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio conocer sus proyecciones económicas para el 2021 y aunque sus cifras reflejan también un alto grado de incertidumbre porque la pandemia por el Covid-19 no se deja domar, estima un crecimiento de 5.5% en el Producto Interno Bruto global, apenas 0.3% por arriba de las últimas estimaciones publicadas en octubre pasado, mientras que el descalabro esperado para 2020 se colocó en (-) 3.5%.



Los ajustes se dieron por dos factores: el inicio de los programas de vacunación a escala global y el anuncio de nuevos estímulos fiscales en economías avanzadas.



Para el caso de México, el FMI ajustó al alza el crecimiento para 2021 (4.3%), perspectiva sustentada posibles noticias favorables en el desarrollo y distribución de vacunas, que podrían reforzar la confianza, el consumo y la inversión, aunque para todo el 2020, la contracción económica sería entre -8.4 y -8.8%.



Se advierte, sin embargo, la persistencia de riesgos relacionados con la aparición de nuevas variantes del virus y un resurgimiento en el número de casos, retrasos en la distribución de vacunas, desorden social por la creciente desigualdad provocada por el virus, o un retiro demasiado pronto de los estímulos para incentivar la actividad económica --aunque éstos en realidad han sido casi nulos y la anarquía con la que se ha manejado el plan de vacunación rayan en la desesperación---, todo lo cual podría frenar aún más la ansiada recuperación.



Siendo realistas, cabe decir que a mediano plazo, la expectativa de recuperación económica en México luce lenta y muy probablemente no logrará regresar a los niveles que registró previos a la pandemia, sino hasta dentro de 3 o 4 años.



El factor fundamental que marcará el retorno a la normalidad será la distribución generalizada de vacunas que restauren medianamente los patrones de consumo, y que se espera para mediados de 2021. Además, una rápida recuperación económica en Estados Unidos podría ayudar a la economía mexicana (a través de las exportaciones), sustentada en sus altos estímulos monetarios y fiscales.



Y así lo advierte el más reciente análisis de CIBanco, que destaca que la recuperación económica se está retrasando debido a la lenta aplicación de la vacuna, al repunte en los contagios que se ha presentado en el país, a la de la suspensión de actividades y a la falta de política fiscal contracíclica.



La institución financiera da algunos estimados: para el primer trimestre de 2021 todavía espera una caída anual de 5.8%, seguido de un rebote de 14.5% en el segundo trimestre (al ser comparado por el nivel más bajo de la crisis del año anterior) y crecimiento promedio de 3.5% en el segundo semestre de este año.



Así, este 2021, más que una recuperación económica, en gran parte el crecimiento del PIB se explicará como un rebote después de la fuerte caída el año pasado.

Sofomes al rescate



Ante la falta de apoyos del Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheimbaum) a las micro y medianas empresas asentadas en la capital del país, la Coparmex CDMX, que presidente Armando Zúñiga Salinas, en coordinación con 40 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), lanzaron la plataforma Conecta, cuyo objetivo fundamental será proveer de financiamiento a las unidades productivas que así lo requieran.



’No podemos quedarnos de brazos cruzados o en la inacción viendo como las empresas y los empleos formales se nos mueren’, comentó el líder empresarial durante el lanzamiento de dicha plataforma que será, dijo, de ayuda mutua para empresarios socios y no socios de la institución.



Según se comentó, la plataforma Conecta tiene capacidad de ofrecer financiamiento hasta mil empresas con créditos que irían de los 100 mil a los 5 millones de pesos (500 mil pesos en promedio por crédito). Coparmex CDMX considera que en un mes se podrá llegar a tener una bolsa de mil millones de pesos y esta cantidad se podría potenciar por 5 o 6 veces más si hubiera apoyos de los Gobiernos Federal y Local.



Venta de vivienda a la baja



Durante el cuarto trimestre de 2020, se desplazaron 4,826 unidades de vivienda nueva en el mercado inmobiliario de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 58% de la cual corresponde a la CDMX y el resto los municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo.



El comportamiento de las ventas del cuarto trimestre respecto al tercero fue negativo para casi todos los segmentos, excepto el popular, según un reporte de la consultoría inmobiliaria Tinsa, que dirige en México Jesús Ramón Orozco de la Fuente.



En términos anuales, se desplazaron en el 2020 poco más de 18 mil 500 unidades contra 23,500 mil en 2019 y casi 29 mil en 2018, esto representa una baja del -20.2% en el cuarto trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo de un año antes.



En el último trimestre del año se registraron 5,292 unidades nuevas ingresadas al mercado; quedando un total de 1,554 proyectos activos, 90% de los cuales corresponde a proyectos de vivienda vertical y un 10% a vivienda horizontal. Cabe destacar que la producción de vivienda que más ha disminuido es la dirigida a segmentos bajos.



*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx