Crecimiento marginal del empleo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que por la pandemia de Covid-19 se han perdido en total un millón 181 mil 117 empleos, los cuales en junio fueron 83 mil 311 menos, 344 mil 526 en mayo, 555 mil 247 en abril y 198 mil 33 entre el 13 y el 31 de marzo, aunque las autoridades federales confían que se frene durante julio y se revierta a partir de agosto.

También se debe conocer que siete millones 960 mil personas fueron subempleadas, es decir, les recortaron la jornada laboral a medio tiempo, sin precisarse a cuántos de ellos y en qué proporción se les redujeron sus salarios. Donde no existen cifras oficiales en los trabajos informales, aunque se calcula que han sido afectadas más de diez millones de personas.

Afortunadamente, por las acciones realizadas en diferentes autoridades locales, en seis entidades se lograron crear nuevos puestos de trabajo, quizá sean números marginales pero resultan alentadores ante el difícil panorama económico existente.

Dos estados son fronterizos. En Baja California, se crearon 6 mil 927empleos formales mientras que en Chihuahua el incremento fue de cuatro mil 440 nuevas plazas; otras entidades, consideradas como de gran actividad turística, fueron Baja California Sur, con dos mil 240 trabajos más; Nayarit, con dos mil 267 puestos más, y Quintana Roo, con 726 nuevos empleos.

En el caso del Estado de México fue el de menor registró de plazas formales, con 726, pero deben considerarse varios factores como ser una de las entidades con mayores casos de coronavirus a nivel nacional y apenas pasó al color naranja en el semáforo sanitario.

Otras cinco entidades si bien no registraron un aumento en sus plazas laborales al menos frenaron su caída durante junio: Nuevo León perdió apenas 343 puestos formales, Querétaro reportó 69 menos, Tlaxcala 501, Yucatán 529, y Zacatecas con 187, cifras menos dramáticas que las de meses anteriores donde las pérdidas laborales eran de miles.

Por sectores económicos con alza en empleos destaca la construcción, una de las primeras en reactivarse, en menor porcentaje la industria eléctrica y de captación y suministro de agua potable; otros sectores como comercio, transportes, transformación y minería, se han mantenido en dentro de las estadísticas negativas en las cifras de desempleo.

Es de desear que las cifras de desempleo se reviertan, pero para ello es necesario mantener la disciplina sanitaria necesaria, como seguir en casa y en caso de salir usar el cubrebocas –aunque las autoridades federales no lo alienten , y el gel antibacterial, sin omitir el constante lavado de manos. De lo contrario tardaremos más tiempo en superar la pandemia.