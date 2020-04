Crédito para derechohabientes no activos

+ISSSTE: respecto irrestricto a las mujeres

+ Reporta IMSS 123 mil empleos generados



La ABM y el Infonavit, refrendan su compromiso de beneficiar a 10 mil derechohabientes no activos al año con la flexibilización del uso de la Subcuenta de Vivienda, pues actualmente, el instituto cuenta con 32 millones de derechohabientes no activos, que mantienen 400 mil millones de pesos en ahorros en su Subcuenta de Vivienda.



Con productos como ’Cuenta Infonavit + Crédito Bancario’ y ’Unamos Créditos Infonavit’, el Instituto contribuye a las medidas contracíclicas y de fomento a la inversión encabezadas por el Gobierno de México.

Estos esquemas representan detonar inversiones de más de 20 mil millones de pesos.

Este producto, en conjunto.con ’Unamos Créditos Infonavit’, detonará inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos, el cual generará un impacto positivo en la economía, en los sectores de la construcción e inmobiliario, principalmente. Adicionalmente, las acciones anteriores buscan ser apuntaladas con una eventual baja de la tasa de interés de los créditos ofertados por el Instituto, en sintonía con el contexto mundial y nacional.

En el marco de la 83 Convención Bancaria, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reiteraron el compromiso de ambas instituciones por seguir impulsando soluciones financieras que incrementen el bienestar de los mexicanos, así como el buen desempeño de la economía.

El Infonavit y la ABM presentaron el producto ’Cuenta Infonavit + Crédito Bancario’, el cual permitirá que las personas que realizan alguna actividad económica formal y que son derechohabientes no activos del Infonavit, puedan reactivar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda para acceder a un financiamiento hipotecario para una vivienda nueva o existente.

’Cuenta Infonavit + Crédito Bancario’ ofrecerá a las personas que utilicen este esquema crediticio: tasa de interés anual fija, pagos fijos y domiciliación de pagos desde la cuenta bancaria de la institución financiera que otorga el crédito. Además, en caso de que el acreditado inicie una relación laboral asalariada, las aportaciones patronales serán aplicadas para amortizar el crédito.

Con este programa se refrendó el compromiso de flexibilizar el uso de la subcuenta de vivienda, lo que permitirá que 10 mil derechohabientes no activos puedan hacer uso de sus ahorros en el proceso de adquisición de un crédito bancario durante el primer año de operación, ya sea como enganche de la hipoteca o para pagar los gastos iniciales del préstamo.

Luis Niño de Rivera, presidente de ABM, mencionó que el esquema ’Cuenta Infonavit + Crédito Bancario’ año con año aumentará la cobertura con la finalidad de beneficiar a más mexicanos que tienen ahorros en el Instituto.

La relación entre el Infonavit y la banca comercial es sólida. En conjunto, el Instituto y los bancos del país han beneficiado con productos de cofinanciamiento como Infonavit Total, Segundo Crédito y Crédito de Mejoramiento a 356 mil 667 mexicanas, lo que representa 7.3% de las cuentas de la cartera total del Infonavit. Lo anterior también ha significado una derrama económica de más de 69 mil 104 millones de pesos, lo que representa 4.9% de la cartera total del Instituto….

EL ISSSTE REFRENDA EL COMPROMISO DE RESPETO IRRESTRICTO A LAS MUJERES

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) refrenda el compromiso de velar por el respeto irrestricto de los derechos laborales y humanos de las trabajadoras.

El Instituto mantiene el apoyo incondicional a las mujeres en el seguimiento y resolución de procesos administrativos y legales, destinados a sancionar y erradicar cualquier conducta que trastoque los derechos fundamentales o la integridad de las mujeres.

’Para el ISSSTE ninguna forma de violencia es aceptable’, destacó la Subdirectora de Atención al Derechohabiente, Vanessa Liliana Prieto Barrientos, en representación del Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Ante secretarias, abogadas, maestras, doctoras, agentes de turismo, enfermeras, funcionarias, representantes sindicales y directoras de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI’s), Prieto Barrientos subrayó que los derechos de las mujeres y la igualdad de género están presentes en todas las actividades diarias del organismo.

’El ISSSTE ha sido el primero del sector público en pronunciarse a favor de cero tolerancia al hostigamiento sexual y en contar con un Centro de Estudios y Atención a la Mujer (CEAM) especializado en combatir y erradicar la violencia de género’, acotó.

Por su parte, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales, José Antonio Cruz, expresó que a través de esta área ’nos sumamos a los protocolos de actuación y prevención tendientes a eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres mediante el acompañamiento en la promoción de los medios legales previstos para ello’.

En el auditorio ’Lázaro Cárdenas’ de las oficinas centrales del Instituto, la Directora de Derechos Humanos de las Víctimas y Agenda de Género en CONAVIM, Sandra Sofía Mosqueda Arista, presentó la conferencia ’Las brechas de la desigualdad y la violencia de género’. Comentó que para generar los cambios hacia una sociedad más justa, es indispensable la participación consciente de hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad.

Refirió que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo solo 45.3 por ciento de las mujeres están empleadas en comparación con el 71.4 por ciento de los hombres y sus condiciones de trabajo son peores que las de ellos.

En cuanto al acceso a cargos directivos o de liderazgo, sólo 27.1 por ciento de las mujeres accesan a esos niveles; mientras que debido a los roles de género socialmente construidos 21.7 por ciento de féminas en edad laboral realizan tareas de tiempo completo de cuidado familiar no remunerado en comparación con el 1.5 de los hombres.

Por último, la Prosecretaria de la Junta Directiva del ISSSTE, Andrea del Carmen Nava Fernández del Campo, se pronunció por la solidaridad de género y exhortó a trabajadoras a ’mostrar empatía, respeto y apoyo a sus congéneres’ para que la transformación social que requiere nuestro país venga desde la fuerza colectiva femenina….

REPORTA EL IMSS QUE EN FEBRERO SE CREARON 123 MIL EMPLEOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en febrero de 2020 se crearon 123 mil 139 puestos de trabajo. El 85.6% son permanentes y el 14.4% son eventuales.

Fue la generación de empleo formal fue la más baja para el segundo mes de un año desde el 2013, cuando se sumaron 120 mil 873 empleos.

En este mes, la cantidad de empleos formales registrados ante el IMSS fue 1.54% mayor a la registrada en febrero 2019, pero la tasa de crecimiento del empleo formal es la más baja desde febrero 2010,

En el acumulado enero – febrero, la generación de empleo formal es la más baja desde 2014, cuando se generaron 147 mil 538 empleos formales en los primeros dos meses del año.

La creación de empleo en los últimos doce meses es de 313 mil 543 puestos, equivalente a una tasa anual del 1.5%

Este crecimiento anual es impulsado por el sector de comunicaciones y transportes con 5.3%, agropecuario con 3.9% y servicios sociales y comunales con 3%. Los estados con mayor incremento anual de afiliación son Nayarit, Campeche y Tabasco con porcentajes superiores a 4%.

El 29 de febrero de 2020, el salario base de cotización de trabajadores asegurados al IMSS alcanzó un monto de 397.6 pesos.

Durante el mes de febrero, se afiliaron 19 mil 648 personas al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar. Esto es 1,195.2% más que los trabajadores asegurados en el esquema anterior de la modalidad 34 ’Trabajadores Domésticos’.

El 29 de febrero de 2020, el salario base de cotización de trabajadores asegurados al